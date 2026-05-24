Ignatius Windu Hastomo menikahi Lim Xin Rui asal Malaysia, rekanan campuran etnis di Yogyakarta

Ignatius Windu Hastomo , putra Hasto Kristiyanto , menikahi Lim Xin Rui asal Malaysia pada 23 Mei 2026. Pernikahan di Yogyakarta ini dihadiri tokoh nasional seperti Megawati Soekarnoputri dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Acara pemberkatan dan resepsi digelar di Pendapa Kridha Manunggal Budaya, Yogyakarta, dengan dihadiri tokoh-tokoh nasional seperti Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Hal ini memicu rasa penasaran, Lim Xin Rui keturunan mana?

Lim Xin Rui berasal dari keluarga Tionghoa Malaysia. Ia merupakan putri dari Bapak Lim Ooi Bing dan Ibu Ding Ling Ngit. Nama"Lim" adalah salah satu marga paling umum di kalangan etnis Tionghoa, terutama di wilayah Fujian dan Guangdong di China Selatan, yang kemudian menyebar luas ke Asia Tenggara melalui gelombang migrasi. Keluarganya berakar dari komunitas Cina Malaysia, yang dikenal kaya akan tradisi dan nilai keluarga yang kuat.

Meskipun demikian, Emily terlihat sangat antusias mengikuti berbagai prosesi adat Jawa selama pernikahan, termasuk siraman, yang menunjukkan sikap terbuka dan pengharapan terhadap budaya suami. Pernikahan ini menjadi contoh indah perpaduan budaya. Putra Hasto Kristiyanto yang berlatar belakang Jawa-Katolik ini kini resmi memiliki menantu keturunan Tionghoa Malaysia. Pernikahan anaknya dengan Emily semakin memperkuat pesan bahwa Indonesia adalah rumah bagi beragam etnis dan budaya yang bisa hidup harmonis.

Emily Lim Xin Rui tumbuh dalam lingkungan keluarga Tionghoa yang taat tradisi. Di Malaysia, komunitas Cina sering mempertahankan bahasa, makanan, dan adat istiadat leluhur sambil beradaptasi dengan masyarakat multikultural. Nama"Xin Ru" sendiri memiliki makna indah dalam bahasa Mandarin, kurang lebih"berbakat baru" atau"kebahagiaan baru yang cemerlang"





