IFG dan NPCI Jakarta Adakan Jalan Sehat Inklusif di TMII

Indonesia Financial Group bekerja sama dengan NPCI Jakarta menggelar acara Jalan Sehat Kebangsaan di TMII, Jakarta, pada 14 November.

Indonesia Financial Group atau yang disingkat IFG secara resmi menginisiasi kolaborasi strategis dengan National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Jakarta untuk menghadirkan kegiatan sosial yang inklusif dan bermakna bagi masyarakat luas. Guna menunjukkan komitmen nyata terhadap keberagaman dan integrasi sosial, kedua lembaga tersebut telah merangkul puluhan atlet paralimpik berprestasi dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi dalam sebuah aksi bersama yang masif dan terorganisir dengan baik.

Kegiatan sosial tersebut dikenal secara resmi sebagai Jalan Sehat Kebangsaan yang menempuh rute sejauh 2,5 kilometer dengan rute yang sangat terstruktur dan aman bagi seluruh peserta. Acara monumental ini melibatkan partisipasi aktif sebanyak 300 orang peserta yang terdiri dari insan-insanIFG Group, para pemangku kepentingan strategis, serta para atlet berprestasi yang telah menginspirasi banyak orang di tingkat nasional maupun internasional.

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Detail Acara di Taman Mini Indonesia Indah

Acara yang mengusung tema utama "Synergy Beyond Limits, Every Step Serves The Nation" ini secara resmi digelar pada hari Sabtu tanggal 14 November di lokasi Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Pemilihan lokasi di TMII yang merupakan ikon kebanggaan nasional ini dipilih secara strategis oleh para penyelenggara agar pesan inklusi dapat tersebar luas dan menjangkau audiens yang sangat beragam dari seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya dengan mudah dan nyaman.

Di luar aspek kesehatan fisik yang menjadi fokus utama, kegiatan yang diikuti oleh 300 peserta ini juga menjadi wadah penting bagi IFG untuk secara formal memberikan apresiasi tinggi dan penghargaan mendalam pada para atlet paralimpik berprestasi dari NPCI Jakarta. Dari total 40 atlet yang diundang secara khusus dalam acara ini, sebanyak 24 di antaranya adalah atlet peraih medali yang telah mengharumkan nama Indonesia di ajang kompetisi tingkat nasional maupun internasional yang bergengsi.

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Visi Inklusi dan Nilai Sosial IFG

Direktur Utama Indonesia Financial Group, Hexana Tri Sasongko, menyampaikan pandangan filosofis yang sangat mendalam mengenai arti kesuksesan dalam konteks bisnis modern yang terus berkembang pesat dan dinamis. Menurut beliau, keberhasilan bisnis tidak hanya diukur semata-mata dari pertumbuhan angka dan kinerja ekonomi semata, tetapi juga dari seberapa besar kontribusi nyata yang dapat dihadirkan IFG bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat luas.

Dengan melalui sinergi antarentitas yang kuat dan kolaborasi mendalam dengan berbagai komunitas, IFG ingin memastikan bahwa transformasi perusahaan turut menciptakan nilai sosial yang berkelanjutan dan berdampak positif jangka panjang. Hal ini termasuk secara konsisten membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif dan setara bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat merasakan manfaat pembangunan secara penuh dan adil seperti halnya masyarakat umum pada umumnya.

Dampak Nyata dan Masa Depan Kolaborasi

Semangat dari tema "Synergy Beyond Limits" mencerminkan komitmen kuat IFG untuk membangun kolaborasi yang melampaui batas organisasi, sementara frasa "Every Step Serves The Nation" menjadi pengingat setiap langkah dan kontribusi bersama bisa menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional secara nyata.

IFG Synergy Day 2026 juga menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan strategis dalam ekosistem bisnis yang semakin kompleks. Melalui kegiatan ini, IFG berharap sinergi yang terbangun tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.