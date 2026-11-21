Uni Eropa dan Indonesia resmi meneken IEU-CEPA di Brussel, perjanjian yang menghapus bea masuk atas hampir seluruh perdagangan kedua pihak.

Uni Eropa dan Indonesia resmi menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau IEU-CEPA, serta perjanjian perlindungan investasi. Penandatanganan dilakukan di Brussel, Belgia, oleh Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic bersama Menteri Koordinator Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Peristiwa tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Brussel pada Sabtu (21/11/2026) waktu setempat. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tampil di hadapan awak media dan menyebut kesepakatan ini sebagai salah satu kesepakatan paling ambisius yang pernah dicapai Uni Eropa di Asia.

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Isi Pokok IEU-CEPA dan Cara Kerjanya

Perjanjian IEU-CEPA menghapus bea masuk atas hampir seluruh perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia, menurut penjelasan Ursula von der Leyen. Dengan penghapusan tarif tersebut, barang yang diperdagangkan kedua pihak tidak lagi dikenakan bea masuk pada sebagian besar pos perdagangan.

Selain perdagangan barang, kesepakatan ini disertai perjanjian perlindungan investasi. Kedua dokumen ditandatangani secara bersamaan, sehingga keduanya menjadi satu paket kerja sama ekonomi antara Uni Eropa dan Indonesia.

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Ursula von der Leyen juga menggambarkan skala kesepakatan tersebut. Ia menyebut Uni Eropa yang beranggotakan 450 juta orang akan terhubung dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, yang disebutnya sebagai negara terpadat keempat di dunia.

Pandangan Pejabat Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia

Ursula von der Leyen menilai perjanjian ini membuka peluang baru bagi perusahaan, petani, dan pekerja, baik di Eropa maupun di Indonesia. Ia secara khusus menyoroti manfaat bagi usaha kecil, yang menurutnya perlu mendapatkan ruang tumbuh dari kesepakatan ini.

Menurut Ursula von der Leyen, kesepakatan ini memberikan apa yang paling dihargai dunia usaha, yaitu kepastian. Pernyataan tersebut menempatkan kepastian aturan perdagangan dan investasi sebagai nilai utama bagi pelaku usaha yang selama ini bergantung pada kondisi tarif dan regulasi lintas negara.

Dari pihak Indonesia, penandatanganan dihadiri Menteri Koordinator Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Keduanya berada dalam barisan pejabat yang menandatangani dokumen, sehingga posisi pemerintah Indonesia tercermin langsung dalam kesepakatan tersebut.

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Dampak bagi Pelaku Usaha dan Tahap Berikutnya

Bagi pelaku usaha, penghapusan bea masuk atas hampir seluruh perdagangan berpotensi menurunkan beban biaya ekspor dan impor antara Uni Eropa dan Indonesia. Perusahaan, petani, dan pekerja yang terlibat dalam rantai perdagangan kedua kawasan menjadi pihak yang paling langsung merasakan perubahan tersebut.

Sumber berita ini belum merinci tanggal mulai berlakunya tarif baru, mekanisme implementasi di lapangan, maupun jadwal ratifikasi lanjutan. Informasi tersebut perlu dicek melalui dokumen resmi Komisi Eropa dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.