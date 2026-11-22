Perjanjian IEU-CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa resmi ditandatangani pada 21 November 2026. Kesepakatan ini menghilangkan bea masuk untuk 90,4% pos tarif ekspor, membuka pasar luas bagi industri hilirisasi nasional tanpa mengganggu kedaulatan kebijakan domestik.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa perjanjian kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa tidak akan mengganggu agenda hilirisasi nasional. Pernyataan ini dilontarkan seiring dengan penandatanganan resmi dokumen perdagangan di Brussel pada 21 November 2026, yang menjadi tonggak sejarah baru bagi hubungan dagang kedua negara.

Detail Mekanisme Pembebasan Bea Masuk Ekspor

Kesepakatan bilateral ini memberikan fasilitas pembebasan bea masuk hingga nol persen untuk 90,4 persen pos tarif produk ekspor Indonesia. Mekanisme penghapusan bea masuk tersebut berlaku secara langsung sejak perjanjian resmi mulai berlaku, tanpa masa transisi yang panjang untuk sebagian besar komoditas.

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Fasilitas tarif nol persen ini mencakup sektor-sektor padat karya unggulan yang menjadi andalan ekspor Tanah Air. Produk-produk seperti minyak kelapa sawit, barang garmen, hingga alas kaki mendapatkan akses pasar yang lebih lancar ke konsumen Eropa melalui mekanisme ini.

Di sisi impor, perjanjian ini juga memangkas tarif bea masuk untuk barang kebutuhan industri dari Eropa. Mesin-mesin industri, bahan baku kimia, dan produk farmasi asal Benua Biru akan dikenakan tarif yang lebih rendah, sehingga diharapkan dapat menekan biaya produksi sektor manufaktur di Indonesia.

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Posisi Pemerintah dan Komitmen Hilirisasi Nasional

Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerintah tetap memegang kendali penuh atas kebijakan industri dalam negeri. Tidak ada intervensi dari mitra dagang Uni Eropa dalam mengatur kebijakan hilirisasi yang menjadi prioritas nasional Indonesia.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu juga menyampaikan pandangan senada mengenai dampak perjanjian ini terhadap ekonomi domestik. Ia menilai bahwa IEU-CEPA justru menjadi katalisator untuk menarik aliran investasi baru masuk ke Indonesia.

Todotua Pasaribu menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki komitmen kuat untuk melarang ekspor komoditas mentah atau raw material. Larangan ekspor bahan mentah ini sudah jelas ditetapkan sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai tambah industri di dalam negeri.

Dengan adanya perjanjian ini, ruang untuk investasi semakin terbuka lebar karena mitra dagat melihat Indonesia sebagai lokasi strategis. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah serta tarif energi yang kompetitif menjadi nilai tambah utama bagi investor asing.

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Dampak Investasi dan Perlindungan Produk Lokal

Perusahaan asal Uni Eropa didorong untuk menanamkan modal di Indonesia guna memperkuat rantai pasok industri mereka. Todotua Pasaribu yakin bahwa implementasi IEU-CEPA akan meningkatkan angka realisasi investasi langsung dari negara-negara Eropa ke Tanah Air.

Perlindungan hukum juga menjadi poin penting dalam perjanjian ini, khususnya bagi produk-produk lokal berbasis geografi. Sebanyak 72 produk Indikasi Geografis Indonesia mendapatkan perlindungan hukum resmi di pasar Eropa, yang dapat meningkatkan daya saing dan reputasi merek lokal.

Sederhananya persyaratan administrasi menjadi keuntungan lain bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Proses ekspor menjadi lebih efisien bagi UMKM yang ingin menembus pasar global melalui fasilitas yang disediakan dalam perjanjian ini.

Penandatanganan naskah perjanjian oleh delegasi Indonesia dan Uni Eropa di Brussel, Belgia, pada Sabtu 21 November 2026 menandai dimulainya era baru kerjasama ekonomi. Implementasi penuh perjanjian ini diharapkan dapat membawa dampak positif jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas perdagangan internasional.