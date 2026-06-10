IEG Perluas Edukasi Nonton Bersama Legal di Surabaya, Dorong Kolaborasi Pelaku Usaha dan Komunitas Olahraga

IEG melanjutkan sosialisasi nasional menjelang musim kompetisi olahraga 2026/2027 dengan mengunjungi Surabaya sebagai kota kedelapan dalam agenda roadshow. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lisensi resmi dalam penyelenggaraan nonton bersama.

IEG melanjutkan sosialisasi nasional menjelang musim kompetisi olahraga 2026/2027 dengan mengunjungi Surabaya sebagai kota kedelapan dalam agenda roadshow. Kegiatan yang berlangsung di Tetra Coffee & Eatery dihadiri oleh pelaku usaha kafe, restoran, hotel, serta komunitas olahraga yang memiliki ketertarikan terhadap penyelenggaraan nonton bersama (nobar) secara legal dan profesional.

Surabaya dipilih karena dinilai sebagai salah satu pusat aktivitas nonton bersama terbesar di Indonesia dengan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap berbagai kompetisi olahraga, khususnya sepak bola. Data internal IEG menunjukkan Jawa Timur termasuk wilayah dengan permintaan lisensi nonton bersama yang terus meningkat. Di Surabaya, minat terbesar berasal dari penyelenggaraan nonton bersama pertandingan BRI Super League serta aktivitas komunitas dan fan club Persebaya yang memiliki basis pendukung besar dan loyal.

Menurut IEG, tingginya minat masyarakat tersebut perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai aspek legalitas penyelenggaraan nonton bersama. Dengan demikian, pelaku usaha maupun komunitas dapat memanfaatkan momentum olahraga secara optimal tanpa melanggar ketentuan hak siar yang berlaku. IEG telah dipercaya selama lima tahun mengelola aktivitas nonton bersama resmi dari berbagai platform dan saluran pemegang hak siar. Melalui program kemitraan resmi, pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dalam penyelenggaraan nonton bersama.

Selain itu, program ini juga membuka peluang untuk meningkatkan jumlah pengunjung, memperkuat loyalitas pelanggan, serta menjadikan venue sebagai pusat aktivitas komunitas olahraga. Kegiatan sosialisasi di Surabaya juga melibatkan berbagai komunitas olahraga dan kelompok suporter. Selain menjadi peserta, komunitas diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai pentingnya lisensi resmi kepada venue-venue potensial yang belum terdaftar sebagai penyelenggara nonton bersama legal. IEG akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap praktik penyelenggaraan nonton bersama tanpa lisensi resmi.

Di wilayah Surabaya, hingga saat ini tim legal IEG telah melayangkan surat somasi kepada lebih dari 40 venue yang terindikasi menyelenggarakan kegiatan nonton bersama tanpa izin yang sah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem industri yang sehat, melindungi hak pemegang lisensi, serta memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang telah menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Secara nasional, sejumlah kasus pelanggaran hak siar juga telah memasuki proses hukum.

Berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran hak siar untuk kepentingan komersial dapat dikenakan ancaman pidana penjara hingga empat tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Masyarakat yang ingin mengetahui lokasi penyelenggara nonton bersama resmi dapat mengakses situs IEG untuk menemukan venue yang telah terdaftar secara legal





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IEG Nonton Bersama Lisensi Resmi Surabaya Pelaku Usaha Komunitas Olahraga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IEG Sosialisasikan Lisensi Nonton Bersama Resmi di Malang, Perkuat Ekosistem Legal Jawa TimurAcara ini juga menjadi kegiatan sosialisasi resmi pertama yang diselenggarakan IEG di Kota Malang.

Read more »

Cara Berbeda TOP 1 Indonesia Edukasi Pentingnya Rawat Mesin dari KetinggianTOP 1 Indonesia dan Citilink jalin kolaborasi strategis berikan voucher oli gratis

Read more »

Ketum TP PKK Dorong Kader PKK Jadi Garda Terdepan dalam Edukasi Pengelolaan Keuangan KeluargaTri menilai, literasi keuangan merupakan fondasi penting bagi ketahanan keluarga dan masyarakat.

Read more »

Menteri Imipas tinjau sarana asimilasi dan edukasi di Lapas WarungkiaraMenteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meninjau sarana asimilasi dan edukasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Warungkiara, ...

Read more »