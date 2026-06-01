Idzes Raih Nilai Pasar 14 Juta Euro, Naik Jadi Bek Termahal Asia Perempat

Matteo Idzes yang bermain untuk Sassuolo mengalami kenaikan nilai pasar signifikan menjadi 14 juta euro setelah tampil konsisten di Liga Italia, menjadikannya bek termahal Asia perempat dan pencapaian penting bagi Indonesia.

Pemain belakang muda Indonesia, Matteo Idzes , kini memiliki nilai pasar sebesar 14 juta euro atau sekitar Rp290,7 miliar berkat performa konsistennya sepanjang musim di Liga Italia .

Penambahan nilai signifikan ini tidak lepas dari kontribusi besarnya bersama Sassuolo pada musim 2025-2026. Di usia 25 tahun, Idzes menjadi salah satu pilar utama di lini belakang Sassuolo dan berhasil tampil pada 34 pertandingan Liga Italia. Salah satu penampilan terbaiknya tercatat pada pekan ke-34 saat Sassuolo menghadapi Fiorentina, di mana Ia dinobatkan sebagai Man of the Match berkat penampilan defensive-nya yang solid.

Lonjakan nilai pasar ini juga membuat Idzes berada di peringkat keempat bek termahal Asia, mengungguli bek Arab Saudi Sultan Al-Ghannam. Meski demikian, Ia masih berada di belakang trio papan atas yang didominasi bek-bek bermain di kompetisi top Eropa. Peringkat pertama dijadwalkan oleh bek Uzbekistan Abdukodir Khusanov (Manchester City) dengan nilai 35 juta euro, diikuti oleh Kim Min-jae dari Korea Selatan (20 juta euro) dan Hiroki Ito dari Jepang (18 juta euro).

Kemajuan Idzes menjadi penting bagi sepak bola Indonesia karena menempatkannya sejajar dengan bek-berkualitas tinggiAsia yang bermain di level tertinggi dunia. Selain itu, berita lain mencatat kemenangan Timnas Indonesia U-19 atas Myanmar 3-0 di Piala AFF U-19 2026. Pelatih Nova Arianto menilai hasil ini sebagai titik awal baik untuk gemilang masa depan tim, mengingat rocehan positif dan performa yang ditampilkan. Sementara itu, di kompetisi lain, pelatih Kroasia Zlatko Dalic telah mengumumkan skuad 26 pemain final untuk Piala Dunia 2026.

