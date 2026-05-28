Iduladha Perdana di IKN: 4.895 Paket Daging Kurban Dibagikan ke Masyarakat

Otorita IKN menyelenggarakan Salat Iduladha 1447 H perdana di Masjid Negara IKN. Sebanyak 29 sapi dan 9 kambing dikurbankan, menghasilkan 4.895 paket daging untuk warga sekitar dan pekerja konstruksi, melibatkan peternak lokal.

Kepala Otorita IKN , Basuki Hadimuljono , memimpin pelaksanaan Salat Iduladha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi yang digelar perdana di Masjid Negara Ibu Kota Nusantara ( IKN ) pada Rabu, 27 Mei 2026.

Acara ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya ibadah kurban diselenggarakan di kawasan yang tengah dibangun sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Ribuan jamaah dari berbagai kalangan, termasuk para pekerja konstruksi dan masyarakat sekitar, memadati masjid megah yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tersebut. Suasana khidmat terasa sejak takbir berkumandang, menandai dimulainya rangkaian ibadah yang penuh makna. Khotbah Salat Iduladha disampaikan oleh Ketua Forum Ulama Umat Indonesia, KH.

Athian Ali. Dalam tausiahnya, beliau menekankan bahwa setiap orang beriman pasti akan menghadapi ujian dari Allah SWT, dan ukuran keimanan seorang muslim tercermin dari kecintaannya kepada Allah yang melebihi kecintaannya terhadap dunia dan seluruh isinya. Pesan ini relevan dengan semangat pengorbanan yang diajarkan dalam peristiwa kurban Nabi Ibrahim AS. Usai salat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis.

Tahun ini terkumpul 29 ekor sapi dan 9 ekor kambing dari para shohibul kurban, termasuk dua ekor sapi bantuan kemasyarakatan Presiden RI dan satu ekor sapi bantuan Wakil Presiden RI. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, juga turut berpartisipasi sebagai shohibul kurban dengan menyerahkan satu ekor sapi. Proses penyembelihan hewan kurban dilakukan di lokasi yang telah disiapkan, melibatkan tim dari Dinas Pertanian dan peternak lokal. Daging kurban kemudian dikemas dalam ribuan paket untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sebanyak 4.895 paket daging kurban dialokasikan bagi warga di sembilan desa dan kelurahan sekitar IKN, termasuk wilayah Samboja, Sepaku, dan Penajam. Selain itu, 1.090 paket disalurkan kepada para pekerja di KIPP, seperti petugas kebersihan, keamanan, resepsionis, tenaga konstruksi, dan pekerja non-konstruksi yang setiap hari berjibaku dengan pembangunan kota masa depan. Sisa paket daging juga diberikan kepada shohibul kurban, panitia, serta pekerja pendukung di Masjid Negara IKN, Basilika Nusantara, Balai Kota Nusantara, RSUP Nusantara, dan kompleks perkantoran Bank Indonesia.

Pelibatan peternak lokal menjadi nilai tambah, seperti yang diungkapkan Rosibul Aklil, peternak asal Samboja, yang mengaku senang karena tiga hingga empat ekor ternaknya dibeli oleh Otorita IKN untuk kebutuhan kurban. Menurutnya, hal ini sangat membantu usahanya dan menjadi bukti bahwa pembangunan IKN memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Basuki Hadimuljono menambahkan, semua kurban ini dari warga untuk warga, semoga menjadi ibadah yang diterima Allah SWT.

Pelaksanaan Iduladha perdana di Masjid Negara IKN tidak hanya menjadi simbol aktivitas keagamaan di ibu kota baru, tetapi juga memperkuat tali silaturahmi dan kepedulian sosial di tengah proses transformasi besar-besaran





