Idul Adha Tahun Ini: Konflik dan Keterikatan

Idul Adha tahun ini terasa berbeda dari tahun-tahun biasanya. Konflik dan tekanan ekonomi meredam kemeriahan perayaan di beberapa tempat. Namun, Idul Adha tetap menjadi momen penuh sukacita bagi sebagian besar umat Islam di berbagai penjuru dunia.

Setahun sekali, sejumlah besar umat Islam berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Ibadah ini wajib dilakukan setidaknya sekali seumur hidup oleh setiap Muslim yang mampu dan secara fisik dapat melaksanakannya.

Banyak umat Islam melakukan perjalanan ini lebih dari sekali. Ibadah haji menyatukan umat Islam dari berbagai ras, etnis, bahasa, dan kelas ekonomi dari seluruh dunia. Perayaan ini membuat banyak orang merasakan persatuan, keterikatan, dan kerendahan hati. Para jemaah juga datang dengan permohonan, harapan, dan pengalaman pribadi mereka masing-masing.

Tahun ini, ibadah haji dilakukan di tengah gencatan senjata perang antara Iran melawan Amerika dan Israel dan ketegangan serta ketidakpastian di Timur Tengah. Dimulai pada awal tahun ini, kekacauan perjalanan akibat perang menjebak sebagian umat Islam yang berada di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah. Banyak di antara mereka yang terdampar dan berupaya keras untuk menemukan jalan pulang. Namun, Idul Adha bukan soal kurban semata.

Ada penyerahan dan kesediaan untuk menjadi lebih baik. Itulah yang dijalani sebagian umat Islam yang daerahnya sedang dilanda konflik. Di beberapa tempat, konflik dan tekanan ekonomi meredam kemeriahan perayaan. Ribuan umat Islam melaksanakan shalat Idul Adha di jalanan utama di St Petersburg, Rusia.

Di Lebanon, perang Israel-Hizbullah masih berlangsung dan korban jiwa terus berjatuhan. Di Jalur Gaza, perang Israel-Hamas telah menghancurkan hampir seluruh wilayah tersebut dan menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warga Palestina merayakan Idul Adha dengan suasana yang suram di bawah gencatan senjata yang rapuh dan penderitaan yang meluas. Konflik juga membuat harga hewan kurban menjadi lebih tinggi, bahkan berkali lipat.

Namun, Idul Adha tetap menjadi momen penuh sukacita bagi sebagian besar umat Islam di berbagai penjuru dunia. Peristiwa ini menandai kesediaan Ibrahim untuk mengorbankan putranya, Ismail, sebagai tindakan penyerahan diri kepada Tuhan. Selama hari raya ini, umat Islam menyembelih domba, sapi, unta, dan hewan ternak lainnya serta membagikan dagingnya kepada orang yang berhak menerima, seperti fakir miskin. Perayaan ini membuat banyak orang merasakan persatuan, keterikatan, dan kerendahan hati.

Para jemaah juga datang dengan permohonan, harapan, dan pengalaman pribadi mereka masing-masing. Banyak peziarah membawa serta permohonan doa dari keluarga dan teman-teman yang ingin mereka doakan. Idul Adha atau hari raya kurban adalah hari raya umat Islam yang dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian ibadah haji. Bagi sebagian besar umat Islam di berbagai penjuru dunia, ini adalah sebuah momen penuh sukacita.

Peristiwa ini juga menandai kesediaan Ibrahim untuk mengorbankan putranya, Ismail, sebagai tindakan penyerahan diri kepada Tuhan. Selama hari raya ini, umat Islam menyembelih domba, sapi, unta, dan hewan ternak lainnya serta membagikan dagingnya kepada orang yang berhak menerima, seperti fakir miskin. Namun, tahun ini Idul Adha terasa berbeda dari tahun-tahun biasanya. Idul Adha biasanya dirayakan dengan penuh sukacita, ditandai dengan shalat berjemaah, makan bersama, dan pertemuan meriah.





