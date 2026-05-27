Idul Adha di Tengah Perang: Sejarah Konflik yang Mewarnai Perayaan Umat Muslim

Artikel ini mengulas bagaimana perayaan Idul Adha berlangsung di tengah konflik bersenjata, mulai dari Perang Teluk hingga konflik terkini di Iran, serta dampaknya terhadap umat Muslim.

Perayaan Idul Adha tahun ini tidak sepenuhnya dapat dinikmati dengan sukacita oleh seluruh umat Muslim di dunia. Warga Muslim Iran , misalnya, harus merayakan Idul Adha di tengah suasana perang yang masih berkecamuk.

Namun, fenomena merayakan Idul Adha di tengah konflik bersenjata bukanlah hal baru. Dalam 40 tahun terakhir, dunia setidaknya telah menyaksikan beberapa kali Idul Adha dirayakan dalam situasi perang, yang meninggalkan duka mendalam bagi umat Muslim di berbagai belahan bumi. Sejarah mencatat bahwa kawasan Teluk Persia menjadi pusat perang besar yang mengguncang ekonomi dunia, harga minyak, dan stabilitas geopolitik global. Konflik tersebut dikenal sebagai Perang Teluk I, II, dan III, dengan Irak selalu menjadi pusat pusaran.

Perang Teluk I terjadi antara Iran dan Irak (1980-1988), namun Idul Adha pada periode itu tidak jatuh tepat di tengah pertempuran besar. Namun, Perang Teluk II (1990-1991) yang dipicu invasi Irak ke Kuwait menyebabkan krisis kemanusiaan. Idul Adha pada tahun 1990 jatuh pada 3 Juli, sebelum perang dimulai, dan pada 1991 jatuh pada 23 Juni, setelah gencatan senjata. Selanjutnya, Perang Teluk III dimulai pada 2003 ketika AS menyerbu Irak dengan dalih senjata pemusnah massal.

Idul Adha pada Februari 2004 masih diwarnai kekacauan, meskipun Saddam Hussein telah runtuh. Irak saat itu dilanda perang gerilya dan pemberontakan bersenjata yang meluas. Afghanistan menjadi contoh lain. Perang di sana dipicu serangan 11 September 2001.

AS menggulingkan Taliban pada Desember 2001, tetapi Idul Adha pada 22 Februari 2002 dirayakan hanya tiga bulan setelah invasi, di tengah kehancuran dan ketidakpastian. Penduduk Afghanistan harus menghadapi masa transisi yang sulit. Sementara itu, perang Gaza yang meletus pada 7 Oktober 2023 hingga kini belum berakhir. Penduduk Palestina merayakan Idul Adha pada Juni 2024, 2025, dan Mei 2026 dalam suasana penuh keprihatinan.

Foto menunjukkan pria dan anak laki-laki Palestina melaksanakan salat Idul Adha di Khan Younis, Jalur Gaza selatan, pada Jumat 6 Juni 2025. Terakhir, perang Iran yang dimulai pada 28 Februari 2026 hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, meskipun upaya gencatan senjata terus dilakukan. Di Iran, Idul Adha disebut Eid-e Ghorban dan merupakan hari libur nasional, namun perayaannya lebih tenang karena budaya keagamaan yang berbeda dan lebih dipengaruhi tradisi Syiah.

Perayaan Idul Adha di tengah perang selalu mengingatkan kita pada penderitaan yang dialami umat Muslim di zona konflik, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya perdamaian dan solidaritas kemanusiaan





