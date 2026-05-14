Idul Adha dan Sidang Isbat Penetapan Awal Dzulhijjah 1447 H

Bulan Dzulhijjah 1447 H diperkirakan jatuh pada Senin, 18 Mei 2026, dengan Idul Adha atau 10 Dzulhijjah jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026. Untuk kepastian resminya, Kementerian Agama RI menjadwalkan Sidang Isbat penetapan awal Dzulhijjah pada Minggu, 17 Mei 2026, bertempat di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jakarta.

Bulan ke-12 ini bukan sekadar penanda akhir tahun, melainkan momen penuh keberkahan yang dinantikan jutaan Muslim di seluruh dunia, mulai dari pelaksanaan ibadah puasa di bulan Dzulhijjah.

Untuk kepastian resminya, Kementerian Agama RI menjadwalkan Sidang Isbat penetapan awal Dzulhijjah pada Minggu, 17 Mei 2026, bertempat di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jakarta. Sidang Isbat merupakan forum musyawarah yang mempertemukan pemerintah, ormas Islam, serta para ahli falak dan astronomi dalam menetapkan awal bulan Hijriah.

Peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaluddin, menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan astronomi, posisi hilal pada saat Magrib tanggal 17 Mei 2026 sudah cukup tinggi dan diprediksi memenuhi kriteria berbagai metode penetapan kalender Hijriah yang digunakan oleh Muhammadiyah, pemerintah, maupun Arab Saudi, sehingga awal Dzulhijjah 1447 H diperkirakan serentak jatuh pada 18 Mei 2026. Berikut rincian jadwal amalan sunnah di bulan Dzulhijjah 2026 berdasarkan Kalender Hijriah Kemenag RI





