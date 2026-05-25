Idul Adha: Apakah Boleh Makan Sebelum Shalat?

Penjelasan lebih lanjut tentang aturan-aturan hari raya Idul Adha dan perbedaan yang ada dengan Idul Fitri. Terdapat perbedaan kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW antara dua hari raya ini. Pada Idul Fitri, umat Islam disunnahkan untuk makan sebelum berangkat ke tempat shalat sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadhan. Sebaliknya, pada Idul Adha, umat Islam disunnahkan untuk menahan diri dari makan dan minum sejak fajar menyingsing hingga shalat Id selesai ditunaikan.

Hari Raya Idul Adha memiliki serangkaian adab dan tata cara yang secara spesifik membedakannya dari perayaan Idul Fitri. Salah satu persoalan fikih yang kerap muncul dan dipertanyakan oleh umat Islam setiap menjelang pagi tanggal 10 Dzulhijjah adalah apakah boleh makan sebelum sholat Idul Adha .

Amendah, ulama bersepakat bahwa larangan makan sebelum shalat Idul Adha tidak bersifat haram dan hukum menunda makan di pagi hari raya tersebut adalah sunnah muakkadah. Berikut adalah pandangan fikih perihal makan sebelum shalat Idul Adha





