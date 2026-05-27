Idul Adha 2026: Pasokan Hewan Kurban Melimpah, Puncak Haji dan Peristiwa Dunia

Kementan pastikan surplus hewan kurban nasional; jutaan jemaah wukuf di Arafah; protes di Bolivia; gedung runtuh di Filipina; dan lonjakan jemaah haji ke Arab Saudi.

Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi menjadi momen penting bagi umat Islam di Indonesia dan dunia. Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan hewan kurban secara nasional mencapai 3,24 juta ekor, melampaui estimasi kebutuhan masyarakat yang sebesar 2,35 juta ekor.

Surplus sebanyak 891.320 ekor terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan domba yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah melalui Kementan juga mengatur distribusi ternak dan memastikan pengawasan kesehatan hewan untuk mencegah penyakit, serta memberikan edukasi terkait penanganan dan distribusi daging kurban. Di Jakarta, sehari menjelang Idul Adha, sejumlah pasar hewan terlihat ramai dan mengalami lonjakan transaksi. Tingginya minat masyarakat untuk berkurban mendorong peningkatan aktivitas, meskipun terdapat penyesuaian pada kisaran harga hewan ternak.

Keberkahan Idul Adha tahun ini dirasakan dengan kelimpahan pasokan yang memudahkan umat dalam menunaikan ibadah kurban. Sementara itu, puncak ibadah haji 1447 Hijriah resmi berlangsung di Padang Arafah pada Selasa, 26 Mei 2026. Jutaan umat Muslim dari seluruh dunia berkumpul untuk melaksanakan wukuf, rukun haji yang paling utama dan penentu sahnya ibadah haji. Wukuf dilakukan pada 9 Dzulhijjah, mulai dari tergelincirnya matahari waktu Zuhur hingga terbenam matahari.

Jemaah mengenakan pakaian ihram, berdiam diri, berdoa, dan berzikir di Padang Arafah, memohon ampunan kepada Allah SWT. Setelah wukuf, jemaah secara bertahap bergerak ke Muzdalifah untuk bermalam dan mengumpulkan kerikil untuk melempar jumrah. Otoritas Arab Saudi mencatat lebih dari 1,5 juta jemaah dari luar negeri telah tiba, melampaui jumlah kedatangan musim sebelumnya. Jemaah didominasi dari Indonesia, Pakistan, India, dan Bangladesh.

Pemerintah Arab Saudi terus memfasilitasi kelancaran ibadah dengan pengaturan ketat dan layanan kesehatan. Di sisi lain, dunia juga diwarnai peristiwa penting. Gelombang unjuk rasa dan pemogokan nasional di Bolivia menuntut pengunduran diri Presiden Rodrigo Paz Pereira terus berlangsung. Berbagai elemen masyarakat seperti serikat pekerja, penambang, guru, dan kelompok adat melakukan blokade jalan.

Di ibu kota La Paz, massa bentrok dengan polisi anti huru-hara yang menembakkan gas air mata. Krisis ekonomi terburuk dalam empat dekade terakhir, kelangkaan bahan bakar, inflasi tinggi, dan undang-undang kontroversial pertanahan memicu ketegangan. Fasilitas publik rusak, logistik terganggu, dan blokade jalan berimbas pada krisis pasokan. Upaya kompromi presiden belum mampu menenangkan massa.

Sementara itu, di Filipina, tim pencari dan penyelamat gabungan berpacu waktu mencari puluhan orang yang terjebak di reruntuhan gedung sembilan lantai di kota Angeles, Pampanga. Gedung yang direncanakan sebagai hotel itu runtuh pada Minggu, 24 Mei 2026 dini hari, menyebabkan 23 orang hilang. Proses pencarian dilakukan hati-hati mengingat reruntuhan beton dan kerusakan kabel listrik. Pemerintah setempat menyelidiki izin dan kelayakan bangunan.

Teriakan dari bawah reruntuhan masih terdengar, memberikan harapan bagi tim penyelamat. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan dinamika global yang beriringan dengan momen keagamaan umat Islam. Idul Adha dan ibadah haji menjadi pengingat akan nilai-nilai pengorbanan dan solidaritas, sementara krisis di berbagai negara menuntut perhatian dan solusi internasional. Semoga keberkahan Idul Adha membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia





