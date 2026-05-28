Perayaan Idul Adha 1447 H diwarnai kembang api di Qatar, kesederhanaan di Gaza, puncak haji di Mina, dan gelombang panas di Inggris. Jutaan jemaah melaksanakan lempar jumrah, sementara warga Gaza salat di reruntuhan. Di Jakarta, penyembelihan kurban digelar di Masjid Sunda Kelapa.

Idul Adha 1447 H dirayakan di berbagai belahan dunia dengan penuh khidmat, namun dengan suasana yang berbeda-beda. Di Doha, Qatar, pertunjukan kembang api spektakuler menghiasi langit malam di atas kompleks kebudayaan Katara pada Rabu, 27 Mei 2026.

Ratusan warga dan wisatawan berkumpul untuk menyaksikan kilauan warna-warni yang menerangi cakrawala, menandai dimulainya Hari Raya Kurban. Perayaan ini menjadi simbol kebersamaan dan kegembiraan di negara Teluk yang makmur tersebut. Sementara itu, di Jalur Gaza, Palestina, perayaan berlangsung dalam kesederhanaan di tengah reruntuhan bangunan dan tenda pengungsian. Krisis pangan yang berkepanjangan dan pembatasan ketat akibat blokade Israel membuat warga Gaza merayakan Idul Adha dengan penuh keterbatasan.

Mereka melaksanakan salat Id di ruang terbuka, di antara sisa-sisa masjid yang hancur, seperti yang terlihat di Khan Yunis, Gaza Selatan. Meski gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah tercapai pada Oktober 2025, kondisi di Gaza masih memprihatinkan dengan arus bantuan yang sangat terbatas. Badan PBB dan UNICEF melaporkan bahwa distribusi logistik kemanusiaan terhambat oleh mekanisme yang tidak memadai dan pembatasan akses oleh otoritas Israel.

Di tengah keprihatinan, warga Gaza tetap berusaha saling berbagi dan menguatkan, menunjukkan semangat solidaritas yang tinggi. Di Arab Saudi, jutaan jemaah haji dari seluruh dunia memadati kawasan Jamarat di Mina pada hari yang sama. Mereka melaksanakan ritual lempar jumrah sebagai bagian dari puncak ibadah haji, setelah sebelumnya menjalani wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah.

Prosesi ini diawali dengan melempar tujuh batu kerikil ke Jumrah Aqabah pada 10 Dzulhijjah, dilanjutkan pada hari-hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Dzulhijjah) dengan melempar tujuh batu ke masing-masing dari tiga pilar: Jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah. Ritual ini menyimbolkan penolakan terhadap godaan setan dan meneladani ketaatan Nabi Ibrahim AS. Suasana di Mina sangat khidmat, dengan ribuan jemaah berdesakan namun tetap tertib dalam menjalankan ibadah.

Sementara itu, di Eropa Barat, gelombang panas ekstrem melanda Inggris pada Selasa 26 Mei 2026, mencatat rekor suhu tertinggi dalam beberapa dekade. Badan Meteorologi Inggris mencatat suhu mencapai 35 derajat Celsius di Kew Gardens dan Bandara Heathrow London. Warga pun berbondong-bondong ke Pantai Bournemouth di Selatan Inggris untuk menikmati cuaca panas. Mereka bersantai, berjemur, dan berkumpul bersama keluarga serta kerabat di sepanjang garis pantai.

Kawasan ini selalu menjadi tujuan favorit saat musim panas tiba, dan kali ini tidak terkecuali. Di tengah suhu yang menyengat, warga tetap antusias beraktivitas di luar ruangan. Kembali ke Indonesia, umat Muslim di Jakarta melaksanakan penyembelihan hewan kurban di Masjid Sunda Kelapa pada Rabu, 27 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan wujud kepatuhan kepada Allah SWT dan bertujuan mempererat kepedulian sosial dengan membagikan daging kurban kepada yang berhak menerima.

Idul Adha tahun ini menjadi momentum untuk merenungkan makna pengorbanan dan kebersamaan, baik di tengah kemakmuran maupun keterbatasan





