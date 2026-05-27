Idul Adha 1447 H di Pantai Lagoon Ancol: Ibadah Khusyuk dan Berbagi Kurban

Ribuan umat Islam melaksanakan shalat Idul Adha 1447 H di Pantai Lagoon Ancol, Jakarta. Selain ibadah, dilakukan penyembelihan dan distribusi hewan kurban kepada masyarakat sekitar dan lembaga sosial.

Umat Islam di Jakarta dan sekitarnya memadati Pantai Lagoon Ancol pada Rabu (27/5/2026) untuk melaksanakan shalat Idul Adha 1447 H. Sejak pagi hari, ribuan jemaah mulai berdatangan ke kawasan wisata pesisir tersebut, mengubah hamparan pasir pantai menjadi lautan manusia yang khusyuk menjalankan ibadah.

Suasana teduh di bawah langit cerah menambah kekhidmatan saat takbir berkumandang, menggema di sepanjang garis pantai. Shalat Idul Adha di Ancol telah menjadi tradisi tahunan yang dinantikan oleh masyarakat Jakarta, terutama bagi mereka yang ingin merayakan hari raya kurban di tempat terbuka dengan nuansa alam yang menyejukkan. Setelah shalat, kegiatan penyembelihan hewan kurban menjadi puncak perayaan. Tahun ini, Ancol menyalurkan sebanyak 19 ekor sapi dan 21 ekor kambing kepada masyarakat di sekitar kawasan wisata dan sejumlah lembaga sosial.

Hewan kurban yang dipotong langsung di area Ancol terdiri dari 8 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Proses penyembelihan dilakukan secara profesional oleh tim yang berpengalaman, memastikan sesuai syariat Islam. Daging kurban kemudian dikemas dan didistribusikan kepada warga sekitar, petugas kebersihan, pekerja operasional, serta masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini merupakan wujud kepedulian sosial dan semangat berbagi di hari yang fitri.

Selain ibadah dan kurban, acara Idul Adha di Ancol juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan keagamaan dan budaya. Panitia menyediakan area khusus untuk anak-anak belajar tentang makna kurban, serta lomba mewarnai dengan tema Idul Adha. Tak ketinggalan, kuis interaktif bertema Idul Adha digelar untuk menambah wawasan peserta. Pelaksanaan shalat Idul Adha di pantai memberikan pengalaman spiritual yang berbeda, di mana jemaah dapat merasakan hembusan angin laut dan gemuruh ombak sebagai latar belakang ibadah.

Kehadiran keluarga dan anak-anak semakin mempererat silaturahmi antar sesama muslim. Kegiatan ini juga didukung penuh oleh pihak manajemen Ancol yang menyediakan fasilitas seperti tempat wudhu, tenda, dan petugas keamanan. Dengan semangat kebersamaan, Idul Adha di Ancol menjadi momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Peringatan Idul Adha di Pantai Lagoon Ancol tidak hanya menjadi ajang ibadah, tetapi juga sarana edukasi dan rekreasi religi.

Jemaah yang hadir berasal dari berbagai kalangan usia dan latar belakang, menunjukkan bahwa semangat berqurban dan beribadah dapat dirayakan di mana saja, termasuk di ruang terbuka publik. Kegiatan ini diharapkan terus berlangsung setiap tahun sebagai bentuk syiar Islam yang damai dan inklusif. Dengan suksesnya acara ini, Ancol kembali membuktikan diri sebagai destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga nilai-nilai spiritual yang mendalam.

Momen Idul Adha tahun ini meninggalkan kesan mendalam bagi para jemaah yang merasakan kehangatan kebersamaan di bawah langit Jakarta





