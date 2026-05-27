Idul Adha 10 Zulhijah 1447: Serempak Celebration Worldwide

The news text discusses the upcoming celebration of Idul Adha 10 Zulhijah 1447, which is expected to be held on Wednesday, 27 May 2026. The similarity in the celebration is attributed to the position of the Moon, not due to a single global criterion for the beginning of the Hijriah month.

Umat Islam dunia akan merayakan Idul Adha 10 Zulhijah 1447 hampir serempak pada Rabu, 27 Mei 2026. Keserentakan itu terjadi karena diuntungkan oleh posisi Bulan.

Setelah memasuki awal bulan Ramadhan dan merayakan Idul Fitri secara berbeda, sebagian besar umat Islam Indonesia tahun ini akan serempak merayakan Idul Adha 10 Zulhijah 1447 Hijriah pada Rabu (27/5/2026). Kesamaan perayaan Idul Adha ini juga berlangsung di hampir seluruh dunia. Namun, kesamaan itu disebabkan oleh posisi Bulan, bukan karena sudah adanya kriteria tunggal awal bulan kalender Hijriah di seluruh dunia.

Ketetapan pemerintah tentang hari raya Idul Adha itu disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar seusai memimpin sidang isbat penetapan awal Zulhijah 1447 H di Jakarta, pada Minggu (17/5/2026) malam. Berdasarkan data hisab atau perhitungan matematis dan rukyat atau pengamatan hilal di seluruh wilayah Indonesia pada Minggu petang, ditetapkan 1 Zulhijah jatuh pada Senin (18/5/2026) sehingga Idul Adha 10 Zulhijah akan bertepatan dengan hari Rabu (27/5/2026).

"Ketetapan awal Zulhijah 1447 ini dibuat secara obyektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya. Keputusan ini bisa digunakan masyarakat untuk beribadah pada bulan Zulhijah, mulai dari puasa Tarwiyah pada 8 Zulhijah, puasa Arafah (9 Zulhijah), Idul Adha, dan peringatan hari Tasyrik (11-13 Zulhijah) yang diharamkan berpuasa. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut ijtimak atau kesegarisan Matahari, Bulan, dan Bumi yang menandai fase Bulan mati terjadi pada Sabtu (16/5/2026) pukul 20.01 waktu universal (UT) atau Minggu (17/5/2026) pukul 03.01 WIB.

Matahari terbenam pertama kali setelah ijtimak di seluruh Indonesia berlangsung pada Minggu petang antara pukul 17.26 WIT di Merauke, Papua Selatan hingga 18.47 WIB di Sabang, Aceh. Saat Matahari terbenam itu, ketinggian hilal di seluruh Indonesia berkisar antara 3,29 derajat di Merauke sampai 6,95 derajat di Sabang. Sementara elongasi Bulan di waktu yang sama dari Merauke sampai Sabang mencapai 8,91 derajat hingga 10,62 derajat.

Dengan demikian, awal Zulhijah di Indonesia dipastikan terjadi pada Senin (18/5/2026), memakai metode hisab atau rukyat berdasarkan kriteria MABIMS. Sementara Muhammadiyah yang menggunakan kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) juga menetapkan awal Zulhijah pada Senin (18/5/2026) dan Idul Adha pada Rabu (27/5/2026). Dalam kriteria KHGT yang menggunakan wilayah hukum global, ijtimak terjadi pada Sabtu (16/5/2026) pukul 20.01 UT alias standar waktu Greenwich, Inggris.

Berdasarkan parameter pertama KHGT, ijtimak berlangsung sebelum pukul 24.00 UTC, maka saat Matahari terbenam pada hari ijtimak alias pada Sabtu petang, belum ada satu pun tempat di Bumi yang posisi hilalnya memenuhi syarat minimal tinggi Bulan minimal 8 derajat dan elongasi minimal derajat. Selanjutnya dengan parameter kedua KHGT, setelah pukul 24.00 UTC, posisi hilal di seluruh Indonesia memenuhi syarat minimal tinggi Bulan minimal 8 derajat dan elongasi minimal derajat





