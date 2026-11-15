Idrus Marham: Sufmi Dasco Siap Langsung Tancap Gas Jadi Wapres Pendamping Prabowo

Idrus Marham yakin Sufmi Dasco Ahmad bisa langsung bekerja sebagai Wapres pendamping Prabowo Subianto tanpa masa adaptasi karena kesamaan visi dan pengalaman.

Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, menyatakan keyakinannya bahwa Sufmi Dasco Ahmad tidak akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi jika ditunjuk sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini disampaikan oleh tokoh Golkar tersebut pada hari Minggu, tanggal 15 November 2026, untuk menanggapi spekulasi publik mengenai pasangan calon wakil presiden di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Idrus, jika Sufmi Dasco yang menduduki jabatan kepala negara kedua, maka tidak akan ada lagi keraguan mengenai kesesuaian visi dan misi pemerintahan. Ia menilai bahwa dinamika politik saat ini masih sering dihiasi oleh pertanyaan masyarakat tentang kompatibilitas antara wakil presiden dengan presiden, namun hal itu akan terjawab tuntas jika Dasco yang menempati posisi tersebut.

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Kesamaan Visi dan Misi Pemerintahan

Idrus Marham menjelaskan bahwa jika Profesor Dasco yang mengisi kursi kepresidenan kedua, maka sudah pasti akan terjadi penyatuan suasana kebatinan dengan Presiden Prabowo. Pendapat ini didasarkan pada keyakinan bahwa keduanya telah memiliki frekuensi pemikiran yang sama sehingga konsolidasi ideologis tidak lagi menjadi hambatan berarti dalam roda pemerintahan.

Menurut penuturan Idrus, tidak diperlukan lagi proses konsolidasi suasana kebatinan, konsolidasi masalah ideologi, maupun konsolidasi wawasan ketika Dasco mendampingi Prabowo. Ia menekankan bahwa tidak akan ada lagi persoalan terkait strategi operasional karena pemahaman terhadap visi dan misi pemerintah sudah dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh.

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Pengalaman Sufmi di Lembaga Legislatif

Idrus Marham menambahkan bahwa Sufmi Dasco Ahmad, sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sudah sering melakukan konsolidasi mengenai hal-hal tersebut sebelumnya. Pengalaman Dasco di lembaga legislatif menjadi bukti konkret bahwa ia memiliki kapabilitas untuk melakukan tugas-tugas khusus yang mungkin diberikan kepadanya.

Sebagai Wakil Ketua DPR, Dasco diyakini mampu menjalankan tugas terkait hubungan antar-lembaga, hubungan dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, serta berbagai organisasi yang ada di Indonesia. Idrus Marham menegaskan bahwa ia haqqul yakin Prof. Dasco bisa melakukan semua hal tersebut karena sudah banyak bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Sufmi selama berkiprah di dunia politik.

Langsung Bekerja Pasca Pelantikan

Idrus Marham menegaskan bahwa dengan kehadiran Sufmi Dasco Ahmad sebagai wakil presiden pendamping Prabowo, tidak perlu lagi ada proses saling mempelajari dan beradaptasi. Hal ini memungkinkan keduanya untuk segera bekerja secara maksimal pasca-pelantikan tanpa memerlukan waktu penyesuaian yang memakan waktu lama. Idrus merasa desakan waktu lebih dari dua tahun menjadikan efisiensi ini sangat krusial bagi keberlangsungan program kerja pemerintahan.

Idrus Marham bahkan menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak perlu lagi memerlukan waktu satu hingga dua bulan untuk saling mempelajari karakter dan gaya kerja pasangannya jika didampingi oleh Sufmi Dasco. Ia menilai bahwa proses adaptasi yang biasanya memakan waktu lama bisa dihilangkan sama sekali mengingat kedekatan dan kesamaan visi yang dimiliki oleh kedua tokoh tersebut.

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Jadwal Sidang Pelantikan Presiden

Idrus Marham menyebutkan bahwa proses kerja sama tersebut bisa dimulai secara efektif begitu keduanya dilantik dalam suatu sidang paripurna. Ia menyebutkan bahwa sidang pelantikan tersebut kemungkinan besar akan berlangsung pada tanggal 2 Desember, meski ia belum sepenuhnya yakin dengan tanggal pasti tersebut. Jika tanggal tersebut benar, maka kedua pemimpin negara tersebut bisa langsung tancap gas menjalankan amanah konstitusi.

Idrus berharap bahwa dengan tidak adanya masa adaptasi yang panjang, pemerintah baru bisa langsung fokus pada tugas-tugas strategis dan operasionalnya. Hal ini tentu menjadi harapan bagi banyak pihak yang menginginkan kecepatan dan efektivitas dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia di tahun-tahun mendatang.