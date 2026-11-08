Idrus Marham Pertahankan Bahlil Lahadalia dari Tuduhan Skandal Penyadapan

Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham membantah tudingan terhadap Bahlil Lahadalia terkait skandal penyadapan, menyebut tuduhan dari Said Didu sebagai upaya sensasional yang tanpa dasar.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengeluarkan pernyataan resmi yang tegas dan mengecam keras sejumlah individu yang secara terbuka menuding Ketua Umum Bahlil Lahadalia terlibat dalam skandal penyadapan ilegal. Dalam keterangannya kepada awak media pada hari Minggu tanggal 8 November, Idrus menyatakan keyakinannya yang absolut bahwa Bahlil Lahadalia tidak memiliki keterkaitan maupun keterlibatan apapun dalam kasus tersebut, sehingga tuduhan yang beredar saat ini harus segera dihentikan sebagai bentuk penghormatan terhadap integritas partai.

Reaksi Tegas Menyangkal Keterlibatan Bahlil

Sebagai tokoh senior yang memegang jabatan strategis dalam struktur kepemimpinan partai kuning, Idrus Marham menegaskan bahwa dugaan yang menimpa Bahlil Lahadalia adalah hal yang sama sekali tidak berdasar dan harus diluruskan secara fakta. Idrus menekankan bahwa keyakinan dirinya terhadap kebersihan nama baik Bahlil Lahadalia bersifat mutlak, bahkan ia menggunakan frasa yang menunjukkan tingkat kepercayaan tertinggi untuk membantah adanya anyau kaitan antara pimpinan partai dengan praktik penyadapan yang sedang menjadi sorotan publik dan pihak penegak hukum.

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Sumber Tuduhan dan Kritikan Terhadap Said Didu

Idrus Marham secara spesifik menyebutkan salah satu tokoh yang dianggapnya sangat tendensius dalam menyebarkan tudingan tersebut adalah Said Didu, yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial. Menurut catatan Idrus, Said Didu telah menyinggung sosok Ketua Umum partai berlambang banteng emas tersebut dalam sebuah acara siaran ulang atau podacast, dengan alasan yang menilai bahwa Bahlil Lahadalia memiliki kedekatan dengan tersangka utama kasus penyadapan, yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan yang dilontarkan oleh Said Didu tersebut, menurut penuturan Idrus, terdengar seolah-olah disusun dengan niat untuk menggiring opini publik menuju satu kesimpulan tunggal bahwa Golkar melalui representasi Bahlil Lahadalia memang terlibat aktif dalam jaringan kerja penyadapan. Idrus mengecam sikap tersebut dengan mengatakan bahwa ia sangat menyesali tindakan orang sekelas Said Didu yang masih saja berkubang dalam sensasi murahan untuk kepentingan politik sesaat, alih-alih mengandalkan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.

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Konferensi Pers PAN dan Kronologi Waktu

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia sebelumnya tercatat hadir pada acara syukuran puncak HUT ke-28 PAN di Jakarta yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 18 September 2026, sebuah momen yang menunjukkan aktivitas publik Bahlil di luar konteks kasus hukum yang sedang berlangsung. Kehadiran Bahlil dalam agenda politik lintas partai tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan dan menjadi salah satu konteks yang digunakan oleh para penuding untuk mengaitkan posisi strategis Bahlil dengan jaringan kekuasaan yang melibatkan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Video rekaman atau potongan gambar dari akun YouTube resmi Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengabadikan kehadiran Bahlil di acara tersebut menjadi bahan referensi tambahan dalam narasi yang berkembang di masyarakat. Namun, Idrus Marham berusaha memisahkan konteks kehadiran sosial-politik tersebut dengan tuduhan kriminal, menegaskan bahwa kehadiran dalam acara kemasyarakatan tidak sama dengan keterlibatan dalam praktik ilegal penyadapan negara.

Kritik Metodologi Pembuktian Hukum

Di sisi lain, Idrus Marham juga menyuarakan keprihatinannya terhadap metode atau strategi hukum yang sering digunakan oleh para penuding, khususnya mengenai penggunaan kata "diduga" yang kerap dijadikan alat pelindung diri. Ia mengkritik kebiasaan oknum tertentu yang memanfaatkan kata tersebut untuk menuding pihak lain tanpa memiliki bukti kuat, sehingga menciptakan stigma negatif yang sulit dihapus meskipun pada akhirnya ketidakberadaan keterlibatan terbukti secara hukum.

Bagi Idrus, penggunaan kata "diduga" secara sembrono dalam kasus-kasus sensitif seperti penyadapan dapat merusak reputasi pihak yang tidak bersalah dan mengganggu proses hukum yang seharusnya berjalan berdasarkan bukti-bukti konkret. Ia berharap agar publik dan para pemerhati hukum dapat lebih kritis dalam menyikapi narasi-narasi yang berkembang di media sosial maupun wacana publik, dengan tidak langsung mempercayai tudingan yang tidak didukung oleh fakta yuridis yang memadai.

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Dampak dan Langkah Ke Depan bagi Partai

Respon keras dari pimpinan Golkar ini diharapkan dapat meredam arus informasi negatif yang dapat merusak image dan stabilitas partai di tengah dinamika politik nasional. Dengan menampik keras narasi bahwa Bahlil Lahadalia terlibat dalam skandal penyadapan, Idrus Marham membuka ruang bagi partai untuk kembali fokus pada program-program strategis dan kebijakan publik yang bermanfaat bagi rakyat, tanpa terganggu oleh isu-isu provokatif yang tidak jelas sumber datanya.

Ke depan, partai kemungkinan akan terus memantau perkembangan kasus hukum terkait penyadapan dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari instansi penegak hukum yang berwenang. Partisipasi aktif dalam mengawal kebenaran diharapkan dapat memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan oleh tuduhan tanpa dasar, sekaligus menjaga integritas nama baik pemimpin partai yang dipercaya oleh jutaan pemilih dan simpatisan di seluruh Indonesia.