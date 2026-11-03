Identitas Pendaki Green Boots Terungkap, Pemerintah India Siapkan Evakuasi Jasad dari Everest

Identitas pendaki Green Boots akhirnya terungkap sebagai Dorje Morup. Pemerintah India merencanakan evakuasi jasadnya dari zona kematian Everest sebelum Oktober 2026.

Identitas asli seorang pendaki yang dikenal secara global dengan julukan "Green Boots" akhirnya terungkap setelah terbaring selama tiga dekade di lereng Gunung Everest. Pemerintah India kini memiliki rencana resmi untuk mengevakuasi jasad tersebut yang sebelumnya menjadi objek perdebatan panjang mengenai siapa sosok di balik pakaian pendaki itu. Jasad ini ditemukan berada di dalam sebuah ceruk bebatuan kapur pada ketinggian sekitar 8.500 meter di atas permukaan laut. Letaknya sangat strategis dan berada hanya sekitar 350 meter dari puncak Everest yang memiliki ketinggian total 8.848 meter.

Pendaki asal India ini diyakini meninggal dunia akibat badai salju dahsyat yang melanda kawasan tersebut pada tahun 1996. Selama bertahun-tahun, identitas jasad tersebut kerap dikaitkan dengan Tsewang Paljor. Ia adalah seorang pendaki asal India yang tewas dalam ekspedisi yang sama pada periode waktu tersebut. Namun, koneksi identitas antara jasad dengan nama Tsewang Paljor tersebut tidak pernah dikonfirmasi secara resmi oleh otoritas terkait.

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Verifikasi Dokumen Mengungkap Identitas Baru

Kini, sebuah dokumen pemerintah India yang baru saja diperoleh secara publik justru menyebut bahwa Green Boots adalah Dorje Morup. Dorje Morup adalah pendaki lain yang meninggal pada hari yang sama dengan Tsewang Paljor. Perubahan identitas yang tercantum dalam dokumen resmi ini kembali memunculkan tanda tanya besar mengenai siapa sebenarnya sosok yang selama puluhan tahun menjadi salah satu penanda jalur pendakian Everest yang sangat dikenal.

Dokumen tersebut menyatakan bahwa identitas Dorje Morup telah dikonfirmasi melalui proses verifikasi sebelumnya. Proses verifikasi ini dilakukan dalam penilaian teknis atau tender terdahulu yang melibatkan pemerintah. Meski demikian, dokumen publik tersebut tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana mekanisme atau metode identifikasi dilakukan. Hal ini membuat konfirmasi baru tersebut tetap memicu spekulasi di kalangan komunitas pendaki internasional.

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Kontroversi dan Perspektif Para Ahli

Julukan Green Boots berasal dari sepatu bot pendakian Koflach berwarna hijau terang yang masih dikenakan oleh jasad tersebut. Sejak tahun 1996, jasadnya menjadi salah satu penanda yang dikenal luas oleh para pendaki yang melewati jalur punggungan timur laut Everest dari sisi Tibet, China. Pendaki asal Amerika Serikat sekaligus penulis blog Everest, Alan Arnette, mengaku sangat heran dengan perubahan identitas tersebut.

"Ini menjadi misteri bagi saya, mengapa tiba-tiba identitasnya berubah," ujar Alan Arnette kepada publikasi The Guardian. Ia menegaskan bahwa perubahan data ini tidak dapat dipahami secara logis berdasarkan informasi yang tersedia. Namun, di sisi lain, ia menyambut baik rencana pemulangan jasad ke tanah airnya. Ia menyatakan bahwa ia senang pemerintah India akan membawanya turun, meskipun ia mengakui bahwa itu akan menjadi tugas yang sangat mengerikan.

Tantangan Evakuasi di Zona Kematian

Pemerintah India telah menyiapkan rencana untuk mengevakuasi Green Boots melalui proses tender yang mengundang perusahaan khusus untuk mengajukan penawaran. Tim yang menjalankan misi tersebut diwajibkan memiliki sedikitnya enam Sherpa yang telah beberapa kali berhasil mencapai puncak Everest. Kewajiban ini dirancang untuk memastikan bahwa tenaga ahli lokal yang berpengalaman akan memimpin operasi berisiko tinggi tersebut.

Mereka juga harus menyediakan bukti pelaksanaan misi dan membawa jasad tersebut ke New Delhi paling lambat Oktober 2026. Namun, proses evakuasi diperkirakan sangat sulit dan berbahaya karena lokasi Green Boots berada di kawasan yang dikenal sebagai death zone atau zona kematian. Kawasan ini adalah wilayah dengan ketinggian lebih dari 8.000 meter yang memiliki kadar oksigen sangat rendah.

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Dampak Lingkungan dan Kondisi Fisik Jasad

Pada ketinggian tersebut, oksigen yang tersedia hanya sekitar sepertiga dibandingkan dengan kondisi di permukaan laut. Kondisi atmosfer ini membuat aktivitas fisik menjadi jauh lebih berat dan kemampuan mengambil keputusan dapat terganggu secara signifikan bagi setiap manusia yang berada di sana. Suhu di kawasan tersebut pernah mencapai minus 30 derajat Celsius dengan angin berkekuatan sangat tinggi.

Menurut Tshiring Jangbu Sherpa, seorang pemandu gunung yang pernah menemukan jasad tersebut, tubuh yang membeku bersama perlengkapan pendakian dapat memiliki berat hingga 200 kilogram. Berat jasad yang membeku ini menambah kompleksitas logistik evakuasi. Tshiring juga mengungkapkan pengalamannya saat bersentuhan dengan jasad pada tahun 2006 ketika ia mencari perlindungan dari angin kencang di balik bebatuan.

"Ketika saya menyentuhnya, saya membersihkan sedikit saljunya. Kemudian saya benar-benar melihat Green Boots terbaring di bawah salju itu," kata Tshiring. Jasad tersebut ditemukan dalam posisi meringkuk seperti sedang tidur di bawah ceruk bebatuan kecil. Ia masih mengenakan perlengkapan pendakian lengkap dengan pakaian berbahan fleece merah menutupi wajahnya. Banyak pendaki sebelumnya menggunakan lokasi jasad tersebut sebagai patokan untuk memperkirakan posisi dan waktu tempuh menuju puncak. Sebagian pendaki bahkan melaporkan kepada tim di kamp dasar ketika mereka mencapai lokasi ini untuk beristirahat atau berlindung dari angin.