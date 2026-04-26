Identitas Pelaku Penembakan di Acara Makan Malam Gedung Putih Terungkap: Cole Thomas Allen

Cole Thomas Allen diidentifikasi sebagai pelaku penembakan di acara makan malam Koresponden Gedung Putih yang dihadiri Presiden Donald Trump. Seorang agen Dinas Rahasia terluka ringan, namun tidak ada korban jiwa lainnya. Motif penembakan masih diselidiki.

Identitas pelaku penembakan dalam acara makan malam Koresponden Gedung Putih yang dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah terungkap. Insiden penembakan ini terjadi pada Sabtu, 25 April 2026, waktu setempat, di Hotel Hilton , Washington DC, saat acara makan malam tahunan tersebut sedang berlangsung.

Meskipun seorang agen Dinas Rahasia AS mengalami luka ringan akibat tembakan yang mengenai jaket pelindungnya, tidak ada korban jiwa lainnya dilaporkan. Penegak hukum telah mengidentifikasi pelaku sebagai Cole Thomas Allen, dan pihak berwenang meyakinkan publik bahwa tidak ada indikasi adanya kaki tangan dalam serangan ini. Kepala Polisi sementara Washington DC, Jeffrey Carroll, dalam konferensi persnya menjelaskan bahwa pelaku dipersenjatai dengan berbagai senjata, termasuk senapan gentong (shotgun), pistol, dan beberapa pisau.

Penyelidikan awal menunjukkan bahwa Allen tinggal di hotel tempat acara berlangsung, yang memungkinkannya untuk masuk ke lokasi kejadian tanpa terdeteksi. Carroll menekankan bahwa motivasi di balik penembakan tersebut masih belum jelas dan menjadi fokus utama penyelidikan. Pihak berwenang sedang bekerja keras untuk mengungkap alasan di balik tindakan pelaku dan memastikan bahwa tidak ada ancaman lebih lanjut bagi publik. Trump sendiri telah dievakuasi dari lokasi kejadian segera setelah suara tembakan terdengar, dan dilaporkan dalam keadaan aman.

Ungkapan syukur disampaikan atas respons cepat dan profesional dari Dinas Rahasia dan kepolisian setempat yang berhasil mengamankan lokasi dan menangkap pelaku tanpa menimbulkan korban jiwa yang lebih besar. Penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan informasi tambahan yang dapat membantu menjelaskan motif pelaku. Pihak kepolisian sedang memeriksa latar belakang Allen, termasuk riwayat kesehatan mental dan kemungkinan adanya koneksi dengan kelompok ekstremis atau ideologi radikal.

Selain itu, mereka juga meninjau rekaman CCTV dari hotel dan wawancara dengan saksi mata untuk merekonstruksi kejadian secara lengkap. Pelaku saat ini berada di bawah pengawasan medis di rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, namun pihak berwenang menegaskan bahwa ia tidak mengalami luka tembak selama penangkapan. Keamanan di sekitar Gedung Putih dan acara-acara publik lainnya telah ditingkatkan sebagai respons terhadap insiden ini.

Pemerintah AS juga telah mengeluarkan pernyataan yang mengutuk tindakan kekerasan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk melindungi warga negara dan menegakkan hukum. Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan kerja sama antara lembaga penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah tindakan terorisme dan kekerasan





