Tim DVI Polda Banten resmi mengumumkan hasil identifikasi 12 korban tewas kebakaran PT FAM pada 28 November 2026, membawa total korban teridentifikasi menjadi 13 orang.

Tim Disaster Victim Identification (DVI) gabungan resmi mengumumkan hasil identifikasi korban tewas dalam peristiwa kebakaran PT Fonus Agung Mulia (FAM) di Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada Sabtu, 28 November 2026. Pengumuman ini disampaikan melalui rapat rekonsiliasi kedua yang berlangsung di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten, menandai kemajuan signifikan dalam proses pengurusan jenazah pasca-tragedi pabrik.

Proses Rekonsiliasi Kedua Tim DVI Polda Banten

Kombes Pol dr. I Gusti Gede Dharma Arimbawa, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bidokkes) Polda Banten, menyatakan bahwa rapat rekonsiliasi kedua dilaksanakan pada Jumat, 27 November 2026, pukul 19.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut, sebanyak 12 jenazah berhasil teridentifikasi dengan pasti menggunakan data primer DNA serta data sekunder medis dan properti.

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Polda Banten mengungkapkan bahwa proses pencocokan sampel DNA postmortem mengungkapkan kejelasan penting mengenai korban. Terdapat dua kantong jenazah dengan nomor registrasi berbeda, yakni kantong nomor PM-20 RSB dan PM-22 RSB, yang ternyata berasal dari satu individu yang sama. Identitas individu tersebut adalah Mursiti, perempuan berusia 44 tahun, warga Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.

Penemuan ini menekankan ketelitian tinggi yang dilakukan oleh Tim DVI gabungan dalam memastikan keakuratan hasil identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Pengungkapan bahwa dua kantong jenazah milik satu orang highlights kompleksitas proses forensik yang harus dihadapi petugas di lapangan.

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Daftar Lengkap 11 Korban Tambahan Teridentifikasi

Selain Mursiti, sebelas korban lainnya juga telah berhasil diidentifikasi pada tahap kedua ini. Para korban ini berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang, dengan kisaran usia yang beragam dari remaja hingga paruh baya. Nama-nama korban yang terdaftar meliputi Kartinah, 45, asal Leuwilimus; Siti Sulasti, 22, asal Leuwilimus; dan M. Tafrihan, 22, asal Tanara.

Pada daftar lanjutan, terdapat Rusman Fauzan, 40, asal Cikande; Sunayah, 28, asal Kibin; Hermawati, 18, asal Kragilan; dan Nurhasanah, 28, asal Kragilan. Terakhir, Putri Firda Ningsih, 26, asal Solear, Kabupaten Tangerang; Tasrinah, 34, asal Cikande; serta Eni Sumarni, 46, asal Cikande, juga teridentifikasi sebagai korban jiwa.

Para korban perempuan memiliki peran utama dalam laporan ini, dengan sebagian besar berasal dari wilayah Cikande dan sekitarnya. Identifikasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan data properti yang ditemukan bersama jenazah serta kesesuaian data biologis untuk memastikan ketepatan identitas sebelum prosesi pemakaman.

Status Korban Hilang dan Rencana Pembebasan Jenazah

Berbeda dengan tahap kedua, pada rapat rekonsiliasi pertama yang dilaksanakan pada Selasa, 24 November 2026, Tim DVI telah mengidentifikasi satu korban sebelumnya. Korban tersebut adalah Muhammad Ma'rupin, 31, yang identitasnya ditegaskan berdasarkan data sekunder dan properti, dan jenazahnya telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

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Hingga Sabtu, 28 November 2026, Pos Postmortem RS Bhayangkara Polda Banten telah menerima total 27 kantong jenazah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 kantong jenazah berhasil diidentifikasi yang mewakili 13 individu berbeda. Sementara itu, 13 kantong jenazah lainnya masih berada dalam tahap pemeriksaan intensif untuk memastikan tidak ada kesamaan identitas.

Wakapolda Banten, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho, menegaskan bahwa kepolisian akan segera menyerahkan ke-12 jenazah yang baru teridentifikasi kepada pihak keluarga. Pembebasan jenazah ini dilakukan agar keluarga dapat segera melakukan pemakaman secara layak sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho juga menekankan komitmen Tim DVI gabungan untuk mempercepat proses identifikasi. Namun, proses ini tetap mengedepankan prinsip ketelitian, akurasi, dan standar ilmiah yang ketat. Transparansi informasi juga menjadi fokus utama dalam setiap tahapan komunikasi dengan masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun, dari total 31 orang yang dilaporkan hilang dalam musibah kebakaran pabrik PT FAM, satu orang ditemukan selamat. Saat ini, terdapat 13 orang yang telah teridentifikasi meninggal dunia, dan tiga orang lainnya masih dalam proses pencarian aktif oleh Tim SAR Gabungan di lokasi kejadian.