Dokter forensik RS Bhayangkara Polda Banten mengonfirmasi identifikasi enam jenazah korban kebakaran PT FAM melalui tes DNA untuk menjamin akurasi data korban.

Kebakaran yang menghanguskan pabrik permen milik PT Fonusa Agung Mulia (FAM) di Banten telah menyebabkan puluhan karyawan hilang kontak dan menewaskan beberapa pekerja. Dalam upaya mengungkap kebenaran dan memberikan kepastian bagi keluarga, tim kedokteran RS Bhayangkara Polda Banten sedang melakukan proses identifikasi jenazah secara teliti dan sistematis. Fokus saat ini tertuju pada enang kantong jenazah yang baru saja diterima, di mana tiga di antaranya teridentifikasi sebagai laki-laki dan tiga lainnya sebagai perempuan.

Mekanisme Identifikasi Jenazah Tidak Terbentuk

Dokter forensik RS Bhayangkara Polda Banten, dr Donald Rinaldi Kusumaningrat, menjelaskan pada Senin (23/11/2026) bahwa kondisi fisik korban yang diantar pertama kali ke rumah sakit sudah mengalami kerusakan parah sehingga tidak dapat dikenali secara visual. Karena kerusakan tersebut, penentuan identitas pasti tidak dapat dilakukan melalui metode konvensional, melainkan harus mengandalkan tes DNA melalui sampel yang diambil saat proses post-mortem berlangsung.

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Proses pencocokan data ini menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap kantong jenazah yang diterima memang sesuai dengan identitas korban yang hilang. Tim forensik akan membandingkan sampel DNA dari jenazah dengan sampel dari keluarga korban untuk menemukan kecocokan yang akurat. "Jenazahnya kemudian kita periksa. Nanti kita cocokan, oh ini keluarga si A. Jadi tadi sesuai, satu kantong satu jenazah," ujar dr Donald merujuk pada prosedur standar yang sedang dijalankan.

Kesabaran Keluarga Dalam Prosedur Autopsi

Tim kedokteran secara eksplisit meminta masyarakat dan keluarga korban untuk bersabar selama proses identifikasi ini berlangsung. Kecepatan hasil identifikasi sering kali dikorbankan demi akurasi, dan tim forensik menekankan bahwa hasil tes DNA yang teliti jauh lebih penting daripada pemberian informasi yang cepat namun tidak pasti. Kesabaran keluarga sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahan identifikasi yang dapat menimbulkan trauma tambahan bagi sanak saudara korban.

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Penundaan hasil sementara ini merupakan bagian dari tanggung jawab profesional tim medis dalam menegakkan kebenaran forensik. Dengan melakukan verifikasi yang ketat terhadap setiap sampel biologis, pihak berwenang berharap dapat memberikan kepastian identitas yang 100% valid. Hal ini juga membantu dalam pengarsipan data korban bencana yang akurat untuk keperluan investigasi hukum dan administrasi negara di kemudian hari.

Dampak Kebakaran Terhadap Jumlah Korban

Kejadian tragis ini bermula dari kebakaran besar yang melanda pabrik PT FAM sejak Sabtu (21/11/2026) pukul 16.00 WIB. Insiden tersebut menyebabkan sekira 50 karyawan pabrik hilang kontak dan menjadi korban dalam peristiwa ini. Hingga saat ini, sudah ada 24 kantong jenazah yang berhasil dibawa dari lokasi kebakaran di pabrik permen ke RS Bhayangkara Polda Banten.

Jumlah korban jiwa tersebut telah dikonfirmasi melalui proses penerimaan jenazah yang masif dari lokasi kejadian. Di antara jenazah-jenazah yang ditemukan, terdapat pemandangan memilukan di mana jenazah ditemukan dalam posisi berpelukan di dalam pabrik, menunjukkan upaya terakhir untuk saling menjaga atau bertahan hidup. Penemuan ini menambah kompleksitas dan beban emosional dalam proses pemulihan serta investigasi kejadian.

Langkah Selanjutnya Dalam Investigasi

Seluruh 24 jenazah yang telah抵达 rumah sakit tersebut akan menjalani proses autopsi menyeluruh untuk menentukan penyebab kematian pasti dan mekanisme cedera yang dialami. Hasil autopsi dan identifikasi DNA akan menjadi dasar data resmi yang digunakan oleh pihak kepolisian dan instansi terkait untuk menyusun laporan resmi bencana ini.

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Pihak berwenang melanjutkan koordinasi intensif dengan keluarga korban untuk memudahkan pengambilan sampel DNA dan verifikasi data pribadi. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya psikologis awal dalam memberikan rasa damai bagi keluarga yang kehilangan buah hati. Seluruh data yang terkumpul akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan semata-mata untuk keperluan investigasi hukum dan penanggungjawaban terhadap perusahaan PT FAM.