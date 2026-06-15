Ide Baru Piala Dunia: Seluruh Pemain Wajib ke Lapangan saat Lagu Kebangsaan

Presiden FIFA Gianni Infantino mengungkapkan bahwa ide mewajibkan seluruh 26 pemain tim hadir di lapangan saat lagu kebangsaan berasal dari usulan legenda sepak bola Italia, Alessandro Del Piero. Prosedur ini bertujuan membuat seluruh anggota tim merasa dihargai dan terlibat penuh dalam momen emosional.

Presiden FIFA Gianni Infantino membagikan fakta menarik terkait penerapan prosedur baru yang akan digunakan sebelum pertandingan di ajang Piala Dunia . Prosedur tersebut mewajibkan seluruh 26 pemain dari setiap negara untuk hadir bersama di lapangan saat upacara pra-pertandingan, khususnya ketika lagu kebangsaan dikumandangkan.

Sebelumnya, hanya 11 pemain inti yang turun ke lapangan untuk mengikuti prosesi tersebut. Kini, seluruh skuad, termasuk pemain cadangan, akan berdiri bersama di tengah lapangan, menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh kebanggaan. Aturan ini dirancang agar setiap individu dalam tim merasa dihargai dan terlibat penuh, terutama bagi mereka yang belum berkesempatan tampil di lapangan hijau. Infantino menegaskan bahwa momen ini akan memberikan sentuhan emosional yang kuat dan diharapkan menjadi tradisi baru yang positif dalam Piala Dunia.

Dalam sebuah konferensi pers baru-baru ini, Infantino menceritakan bagaimana awal mula prosedur tersebut tercetus berkat obrolannya dengan legenda sepak bola Italia, Alessandro Del Piero.

'Akan ada bendera-bendera besar dan lagu kebangsaan akan dikumandangkan dengan bendera-bendera raksasa dan seluruh tim berada di lapangan,' ujar Infantino. Ia kemudian menjelaskan asal-usul ide tersebut.

'Dari mana ide itu berasal? Nah, seperti yang Anda tahu, kami selalu ingin melakukan hal-hal baru, dan kami pikir itu harus sesuatu yang berbau Amerika, bisnis, entah apa, pertunjukan. Bukan. Ide ini lahir dari percakapan saya dengan Alessandro Del Piero.

' Beberapa bulan lalu, Del Piero bertanya kepada Infantino, 'Mengapa kamu tidak mulai mengajak semua pemain keluar ke lapangan saat lagu kebangsaan dinyanyikan? ' Infantino menjawab dengan pertanyaan balik, 'Mengapa? ' Del Piero menjawab, 'Karena kita semua adalah bagian dari tim yang sama. ' Mantan pemain Juventus dan tim nasional Italia itu dikenal sebagai salah satu legenda sepak bola dunia.

Ia mencetak gol indah untuk Italia saat melawan Jerman di semifinal Piala Dunia 2006, yang menjadi salah satu gol terbaik dalam sejarah turnamen. Infantino mengakui bahwa mungkin pengalaman tersebut yang mendorong Del Piero untuk mengusulkan ide tersebut.

'Saya tidak tahu apakah itu karena gol yang dia cetak, salah satu gol Piala Dunia terindah, gol Italia untuk kemenangan 2-0 melawan Jerman di Dortmund di Piala Dunia 2006, dia masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol yang luar biasa ini,' kenang Infantino. 'Saya tidak tahu apakah itu alasan mengapa dia mengatakannya, tetapi dia mengatakan kita semua adalah bagian dari tim yang sama. ' Infantino sangat menyetujui prinsip yang ditanamkan oleh Del Piero bahwa sebuah tim adalah satu kesatuan utuh.

Ia meyakini momen seremoni yang melibatkan ke-26 pemain ini akan memberikan dampak emosional yang kuat dan diharapkan menjadi nilai positif yang terus hidup dalam tradisi Piala Dunia.

'Saya pikir dia benar, jadi kami mulai mendiskusikannya bersama-sama dan selama Piala Dunia, mungkin tidak semua pemain bermain, jadi ini tentang membuat mereka merasa menjadi bagian dari momen yang sangat emosional selama lagu kebangsaan,' pungkas Infantino





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Piala Dunia Gianni Infantino Alessandro Del Piero Prosedur Baru Lagu Kebangsaan

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