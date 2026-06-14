IDAI: Zero Screen Time untuk Balita di Bawah Dua Tahun demi Tumbuh Kembang Optimal

IDAI merekomendasikan tanpa paparan layar bagi balita di bawah dua tahun, menyoroti risiko keterlambatan bicara, autisme, obesitas, dan diabetes. Dokter anak serukan pembatas{an} gadget, dukung kebijakan pemerintah untuk melindungi

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengeluarkan rekomendasi tegas bahwa balita berusia di bawah dua tahun sebaiknya tidak dikenai paparan layar gadget sama sekali. Keputusan ini diambil setelah serangkaian penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gawai pada usia sangat muda dapat menimbulkan risiko serius, mulai dari keterlambatan bicara, gangguan interaksi sosial, hingga gejala mirip autisme.

Dr. Piprim Basarah Yanuarso, ketua umum PP IDAI, menyampaikan pentingnya kebijakan ini dalam acara peringatan hari jadi ke-72 IDAI di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, pada Minggu lalu. Menurutnya, anak yang terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar tidak hanya kehilangan kesempatan beraktivitas fisik, tetapi juga melewatkan stimulasi langsung yang krusial untuk perkembangan bahasa dan kemampuan sosial.

Tanpa interaksi tatap muka dengan orang tua atau teman sebaya, otak anak kurang terlatih dalam mengolah rangsangan verbal dan non‑verbal, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan keterlambatan bicara dan perilaku yang menyerupai spektrum autisme. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan di tengah budaya modern yang menjadikan gadget sebagai penenang sekaligus hiburan utama bagi anak-anak.

Banyak orang tua kini mengandalkan tablet atau smartphone untuk menjaga anak tetap tenang, tanpa menyadari bahwa paparan layar yang berlebihan dapat memicu gangguan kesehatan lain, seperti obesitas, hipertensi, dan diabetes tipe dua pada usia yang sangat muda. Pola makan tidak sehat dan berkurangnya aktivitas fisik memperparah kondisi tersebut, sementara waktu yang dihabiskan di depan layar menjadi faktor pemicu utama.

Dr. Piprim menekankan bahwa pembatasan penggunaan gawai harus disesuaikan dengan usia, serta didukung oleh aktivitas fisik di luar ruangan, permainan kreatif, dan interaksi sosial yang melibatkan keluarga serta teman sebaya. Lingkungan yang kaya akan rangsangan sensorik akan membantu otak anak berkembang optimal, sekaligus memperkuat ikatan emosional antara orang tua dan anak.

Sebagai langkah konkret, IDAI menyerukan kepada orang tua untuk menetapkan batasan waktu layar yang ketat, menghindari penggunaan gadget pada balita di bawah dua tahun, dan menggantinya dengan kegiatan yang melibatkan gerakan tubuh serta eksplorasi dunia nyata. Selain itu, lembaga ini mendukung kebijakan pemerintah, termasuk Peraturan Pemerintah Tunas Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun, serta peraturan terbaru Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menekankan perlindungan anak di platform digital.

Melalui sinergi antara kebijakan publik, edukasi orang tua, dan dukungan profesional kesehatan, diharapkan generasi anak Indonesia dapat tumbuh dengan kesehatan fisik dan mental yang optimal, bebas dari dampak negatif paparan layar yang berlebihan





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zero Screen Time\ \Balita \N\N\N\N \N\N\N\N

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dukung zero waste, Terminal Kalideres gencarkan aksi pilah sampahKawasan Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat, melakukan pembersihan serta pengelolaan dan pemilahan sampah langsung dari sumbernya untuk mendukung konsep ...

Read more »

IDAI dukung tindak lanjut program skrining hepatitisIkatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendukung rencana pelaksanaan skrining hepatitis melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), namun mengingatkan agar ...

Read more »

IDAI Dukung Skrining Hepatitis, Tekankan Pentingnya Tindak Lanjut Penanganan PasienIkatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendukung program skrining hepatitis, namun menegaskan pentingnya tindak lanjut penanganan yang jelas bagi pasien terdiagnosis untuk menekan beban penyakit secara efektif.

Read more »

Anak di bawah dua tahun sebaiknya tidak terpapar layar sama sekaliIkatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengimbau orang tua untuk menerapkan zero screen time atau tanpa paparan layar pada anak berusia di bawah dua tahun guna ...

Read more »