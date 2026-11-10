ICW Temukan Kontrak RANS Animasi Senilai Rp14,7 Miliar dengan Kementerian

Lembaga ICW mengungkap dua kementerian negeri mengalokasikan dana hingga Rp14,7 miliar kepada PT Rans Animasi Indonesia untuk jasa konten dan influencer sepanjang 2024-2026, memicu kekhawatiran konflik kepentingan.

Lembaga Celah Undang (ICW) telah mengungkap adanya kontrak senilai Rp14,7 miliar yang ditandatangani oleh dua kementerian Indonesia dengan PT Rans Animasi Indonesia. Kontrak tersebut mencakup layanan jasa influencer dan konten media sosial yang didanai sepenuhnya oleh anggaran negara resmi untuk periode dari tahun 2024 hingga 2026.

Rincian Pengadaan Dana dan Platform Digital

Penelusuran mendalam yang dilakukan oleh ICW bersama dengan analisis dokumen korporasi mengonfirmasi bahwa total anggaran yang dialokasikan untuk delapan paket pengadaan jasa tersebut mencapai angka pasti sebesar Rp14,7 miliar. Dana ini disalurkan melalui dua kementerian utama pemerintah, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

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Paket pengadaan dari Kemendikbudristek diserahkan melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada tahun 2024 dengan nilai total sekitar Rp3,9 miliar. Angka ini menjadi perhatian khusus publik karena komponen Instagram Story saja menghabiskan ratusan juta rupiah dari total anggaran tersebut.

Sedangkan untuk periode 2025 hingga 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui tiga satuan kerja yang berbeda mengalokasikan dana lebih besar. Nilai kontrak influencer engagement yang dikelola oleh Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada tahun 2025 tercatat mencapai Rp3.596.955.000, sementara total nilai kontrak dari pihak KKP mencapai hampir Rp10,8 miliar.

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Struktur Kepemilikan dan Keterlibatan Raffi Ahmad

Perusahaan yang menerima dana tersebut bukanlah RANS Entertainment secara langsung, melainkan entitas anak perusahaan yang secara resmi tercatat sebagai PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa konten dan animasi serta menjadi kendaraan bisnis untuk mengelola kerja sama penayangan materi promosi di akun media sosial yang dikelola ekosistem RANS.

Menurut dokumen korporasi, PT Rans Entertainment Indonesia memegang penguasaan sebesar 99,1 persen saham di PT Rans Animasi Indonesia. Raffi Ahmad selaku tokoh publik utama memiliki 0,9 persen saham secara langsung di perusahaan anak tersebut dan menjabat sebagai komisaris dalam struktur organisasi perusahaan.

Keterlibatan Raffi Ahmad dalam struktur kepemilikan ini menjadi sorotan utama karena ia juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Posisi resmi pemerintah ini membuat isu potensi konflik kepentingan menjadi sangat mencuat di tengah publik.

Kontroversi Kebijakan dan Dampak Sosial

Banyak pihak mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan dana negara yang cukup besar untuk penayangan konten di platform media sosial seperti Instagram Story, Reels, TikTok, dan YouTube RANS Entertainment. Kehadiran figur publik dalam acara pemerintah yang didanai oleh anggaran ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas penggunaan dana publik.

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Akun media sosial @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serta kanal YouTube RANS Entertainment menjadi salah satu tujuan utama dari pengadaan jasa influencer tersebut. Kritik yang muncul mengisyaratkan bahwa penggunaan dana negara untuk tujuan promosi digital perlu dikaji ulang secara transparan.

Masa Depan Pengawasan Dana Negara

Kasus ini menyoroti pentingnya audit yang lebih ketat terhadap kontrak pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan yang melibatkan kepentingan pribadi pejabat atau tokoh publik. ICW menekankan bahwa transparansi dalam setiap transaksi anggaran negara sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik.

Dengan total nilai kontrak yang mencapai Rp14,7 miliar sepanjang tiga tahun ke depan, pengawasan berkelanjutan dari lembaga independen dan publik menjadi sangat penting. Potensi konflik kepentingan antara posisi strategis Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden dengan kepemilikan saham di PT Rans Animasi Indonesia perlu dijawab secara terbuka oleh pemerintah.

Proses pengadaan jasa influencer dan konten media sosial yang melibatkan akun-akun besar dengan jangkauan luas harus mempertimbangkan aspek netralitas dan efisiensi anggaran. Dampak dari kebijakan ini akan terasa dalam bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat yang merupakan hak publik untuk kesejahteraan bersama.