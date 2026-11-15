ICW Temukan Kontrak Pemerintah Rp14,69 Miliar Milik Perusahaan Raffi Ahmad

Indonesia Corruption Watch mengungkap perusahaan milik Raffi Ahmad mendapat kontrak jasa influencer senilai Rp14,69 miliar dari Kemendikbudristek dan KKP di tengah seruan efisiensi anggaran.

Lembaga Indonesia Corruption Watch atau ICW menemukan adanya kontrak pemerintah senilai Rp14.696.955.002 yang diberikan kepada perusahaan media dan hiburan milik Raffi Ahmad. Kontrak jasa influencer tersebut dinikmati oleh PT Rans Animasi Indonesia selama periode 2024 hingga 2026 melalui dua kementerian.

Detail Pengadaan Kontrak Influencer Pemerintah

Temuan ini menyoroti realokasi anggaran negara yang justru mengalir ke perusahaan milik figur publik tersebut di tengah seruan efisiensi. Lima paket pertama berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024. Nilai keseluruhan paket dari Kemendikbudristek mencapai sekitar Rp3,9 miliar untuk jasa pemengaruh.

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Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar pada 2025 hingga 2026. Selain kontrak influencer, terdapat pengadaan jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam acara pemerintah senilai Rp2,52 miliar. Penayangan konten TikTok juga dialokasikan sebesar Rp144,42 juta dalam paket pengadaan ini.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Rp3,59 miliar untuk paket influencer engagement melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada 2025. Dua paket lainnya masing-masing senilai Rp3,6 miliar untuk promosi pembangunan BINS melalui Ditjen Perikanan Budidaya pada 2025.

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Paket terakhir berasal dari Ditjen Perikanan Tangkap untuk publikasi Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, pada 2026 dengan nilai yang sama. Besarnya nilai pengadaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kewajaran harga jasa promosi yang dibebankan kepada anggaran negara.

Kontradiksi Dengan Instruksi Presiden Efisiensi

Persoalan muncul karena pemerintah sedang menjalankan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja negara sebesar Rp306,69 triliun dengan membatasi belanja seremonial dan publikasi.

Meskipun demikian, KKP justru mengontrak perusahaan Raffi untuk tiga paket jasa influencer dengan nilai total Rp10,8 miliar. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas antara kepentingan bisnis dan jabatan publik. Penggunaan jasa influencer dari perusahaan swasta juga dianggap kurang tepat.

Indikasi Non-Kompetitif Dalam Spesifikasi

ICW menemukan indikasi masalah dalam spesifikasi pengadaan yang melekat pada figur dan akun tertentu. Empat paket penayangan konten Kemendikbudristek dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik. Nama paketnya secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok.

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Spesifikasi yang melekat pada akun tertentu tersebut membuat penyedia lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan jasa sejenis. Dengan demikian, penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin proses pengadaan berlangsung kompetitif dan terbuka. Publikasi melalui platform tertentu dianggap menghilangkan prinsip persaingan sehat.

Ketidakjelasan Harga Perkiraan Sendiri

Persoalan lain terlihat dalam penentuan harga pengadaan dan metode Harga Perkiraan Sendiri. Tiga paket penayangan konten Kemendikbudristek bahkan menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai kontrak yang relatif seragam.

ICW menilai dokumen pengadaan perlu dibuka agar publik dapat memeriksa bagaimana nilai kontrak tersebut ditetapkan. Belum jelasnya hubungan antara pengadaan jasa influencer dan tugas masing-masing kementerian juga menjadi sorotan serius. Tanpa kerangka acuan kerja dan indikator keberhasilan, sulit memastikan kebutuhan belanja negara.