Icuk Baros, Pemeran Saep Copet Preman Pensiun Meninggal Dunia

Icuk Baros, pemeran ikonik Saep Copet dalam serial Preman Pensiun, meninggal dunia pada Sabtu, 20 Juni 2026, setelah dirawat di ICU RSUD Cibabat. Ia meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga, sahabat, rekan sesama artis, hingga para penggemar setia serial Icuk Baros Meninggal Dunia. Icuk Nugroho, nama aslinya, memulai kariernya dengan berbagai casting dan audisi, sebelum dipercaya bergabung dalam serial Preman Pensiun pada tahun 2015. Ia memerankan Saep Copet, karakter yang mengubah hidupnya secara drastis, dengan gaya bicara khas, tingkah laku unik, serta ekspresi yang natural. Icuk Baros, dengan perjalanan karier yang panjang dan perjuangan yang tidak mudah, meninggalkan deretan karya dan kontribusinya di dunia hiburan Indonesia.

Icuk Baros , pemeran ikonik Saep Copet dalam serial Preman Pensiun , meninggal dunia pada Sabtu, 20 Juni 2026, setelah dirawat di ICU RSUD Cibabat. Ia meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga, sahabat, rekan sesama artis, hingga para penggemar setia serial Icuk Baros Meninggal Dunia .

Icuk Nugroho, nama aslinya, memulai kariernya dengan berbagai casting dan audisi, sebelum dipercaya bergabung dalam serial Preman Pensiun pada tahun 2015. Ia memerankan Saep Copet, karakter yang mengubah hidupnya secara drastis, dengan gaya bicara khas, tingkah laku unik, serta ekspresi yang natural.

Icuk Baros, dengan perjalanan karier yang panjang dan perjuangan yang tidak mudah, meninggalkan deretan karya dan kontribusinya di dunia hiburan Indonesia. 5 fakta menarik tentang Preman Pensiun yang membuatnya bertahan hingga kini, serta daftar 8 pemain yang telah meninggal dunia sejak 2015 hingga 2026, menambah daftar panjang duka dunia hiburan





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Icuk Baros Saep Copet Preman Pensiun Meninggal Dunia ICU RSUD Cibabat Deretan Karya Kontribusi Dunia Hiburan Indonesia

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