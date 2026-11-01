ICOBUSS Ke-6 STIESIA Surabaya Bahas AI dan Ekonomi Digital 2026

STIESIA Surabaya menyelenggarakan ICOBUSS ke-6 secara daring pada Oktober-November 2026 dengan fokus pada peran kecerdasan buatan dalam ekonomi digital dan daya saing bisnis.

Ketua STIESIA Surabaya, Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA., mengumumkan bahwa ICOBUSS ke-6 akan dilaksanakan secara daring pada tanggal 31 Oktober hingga 1 November 2026. Acara internasional ini akan membahas inovasi, kepercayaan, dan daya saing bisnis dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang pesat.

Pembahasan Kecerdasan Buatan Dalam Bisnis

Konferensi internasional melalui Zoom ini mempertemukan akademisi dan praktisi dari berbagai latar belakang untuk mendiskusikan peran kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam masa depan ekonomi digital. Tema utama yang diangkat adalah Shaping the Future of Digital and Intelligent Economies: Innovation, Trust, and Business Competitiveness.

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Pembahasan dalam acara ini mengaitkan perkembangan teknologi mutakhir dengan kebutuhan dunia usaha yang semakin kompleks. Para peserta akan membahas pemanfaatan kecerdasan buatan dalam strategi pemasaran modern hingga pengolahan basis data besar.

Teknik pengolahan data tersebut digunakan untuk penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan yang lebih akurat dan efisien. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para pelaku bisnis dan peneliti di bidang ekonomi.

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Visi STIESia Menuju Daya Saing Global

Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia STIESIA Surabaya, penyelenggaraan konferensi tahunan ini merupakan bagian strategis dari pengembangan kapasitas riset kampus. Pertemuan lintas negara ini diarahkan untuk memperkuat daya saing internasional sekaligus membuka ruang kajian multidisiplin yang lebih luas.

Ketua STIESIA Surabaya, Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA., menjelaskan bahwa pelaksanaan ICOBUSS selaras dengan visi institusi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang inovatif dan kreatif. Visi tersebut menekankan pentingnya berdaya saing di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional maupun internasional.

Nur Fadjrih Asyik menyatakan bahwa salah satu tujuan jangka menengah dan panjang STIESIA adalah mampu bersaing secara global. Arah strategis ini menjadi konteks utama mengapa perguruan tinggi ini mengundang pembicara dari berbagai universitas luar negeri dalam konferensi tahun ini.

Hadirkan Pembicara Internasional Bergengsi

Sejumlah pembicara kunci dan tamu undangan terkemuka diundang untuk berbagi pengetahuan dalam acara ini. Daftar pembicara mencakup tokoh publik seperti H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D., serta para akademisi dari berbagai negara.

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Peserta juga akan mendengar presentasi dari akademisi Phuket Rajabhat University, Universidad Politécnica de Madrid, UNIMAS Malaysia, hingga Dong Eui University dari Korea Selatan. Kehadiran para ahli ini menjamin kualitas diskusi yang berlangsung selama konferensi.

Topik Manajemen dan Riset Multidisiplin

Rangkaian kegiatan ICOBUSS ke-6 mencakup diskusi panel dan sesi paralel untuk pemaparan makalah ilmiah dari para peneliti. Bidang-bidang yang dibahas meliputi manajemen sumber daya manusia, pemasaran, manajemen keuangan, serta manajemen umum.

Program ini menjadi salah satu inisiatif STIESIA Surabaya untuk mendukung visi sebagai perguruan tinggi yang inovatif. Melalui forum ini, riset yang bermanfaat bagi masyarakat diharapkan dapat dihasilkan dan diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari.