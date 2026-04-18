ICF DKI Jakarta Susun Peta Jalan Pembinaan Balap Sepeda Berprestasi di Rakerprov 2026

Pengurus Provinsi Federasi Sepeda Indonesia (ICF) DKI Jakarta menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) 2026 dengan tema Transformasi Menuju Jakarta Berprestasi. Forum ini bertujuan menyusun peta jalan pembinaan balap sepeda yang lebih terstruktur, berorientasi pada prestasi, dan inovatif. Rakerprov mengevaluasi program yang sudah berjalan, mengidentifikasi tantangan seperti pendanaan dan regenerasi atlet, serta merumuskan strategi penguatan sistem pembinaan berjenjang dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, KONI, swasta, dan komunitas ditekankan sebagai kunci keberhasilan. Perubahan struktur organisasi turut dilakukan untuk memperkuat koordinasi.

Pengurus Provinsi Federasi Sepeda Indonesia (ICF) DKI Jakarta telah merampungkan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) 2026 yang diselenggarakan di Jakarta International Velodrome pada Sabtu (18/4/2026). Forum strategis ini menghasilkan peta jalan pembinaan balap sepeda yang dirancang lebih terstruktur dan berorientasi pada pencapaian prestasi gemilang.

Tema yang diusung, Transformasi Menuju Jakarta Berprestasi, menegaskan komitmen ICF DKI Jakarta untuk menjadi motor penggerak inovasi dan kontribusi nyata bagi kemajuan olahraga balap sepeda di ibukota. Ketua ICF DKI Jakarta, Novian Herbowo, menyatakan bahwa transformasi ini tidak hanya mencakup penyempurnaan program kerja, tetapi juga perubahan mendasar pada pola pikir dan tata kelola organisasi agar mampu beradaptasi dengan dinamika persaingan olahraga yang semakin ketat. Rakerprov ini menjadi wadah krusial untuk mengevaluasi secara komprehensif program-program yang telah dilaksanakan, sekaligus merumuskan strategi pembinaan yang lebih matang untuk masa mendatang. Fokus utama dalam penyusunan strategi ini adalah penguatan sistem pembinaan berjenjang mulai dari tingkat akar rumput hingga atlet profesional, serta upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik atlet maupun pelatih. Novian Herbowo menyoroti capaian positif atlet sepeda DKI Jakarta dalam dua tahun terakhir, termasuk raihan satu medali emas dan dua medali perak pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024, serta berbagai prestasi di kejuaraan nasional dan internasional. Namun demikian, ia juga mengakui adanya tantangan yang perlu segera diatasi, seperti keterbatasan alokasi pendanaan yang memadai, kebutuhan mendesak akan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung, serta isu regenerasi atlet yang perlu mendapat perhatian serius. Menyadari kompleksitas tantangan ini, Novian menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), sektor swasta, dan komunitas balap sepeda secara luas, sebagai kunci utama dalam memperkuat ekosistem pembinaan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta, Andri Yansyah, turut memberikan apresiasi terhadap makna strategis Rakerprov ICF DKI Jakarta 2026 dalam menentukan arah pengembangan olahraga balap sepeda di ibukota. Ia secara khusus mengapresiasi keberhasilan para atlet DKI Jakarta yang telah mengharumkan nama daerah dengan meraih satu medali emas dan dua medali perak dari nomor andalan seperti road race dan BMX pada PON 2024. Andri Yansyah berharap Rakerprov ini dapat menjadi ajang evaluasi yang konstruktif, yang tidak hanya mengidentifikasi kekurangan, tetapi juga mampu merumuskan program-program yang lebih terukur, terarah, dan berorientasi pada pencapaian prestasi yang lebih signifikan di masa depan. Komitmen Dispora DKI Jakarta untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap pembinaan balap sepeda juga ditegaskan, meliputi aspek penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kualitas dan kompetensi para pelatih melalui program-program pelatihan berkelanjutan, serta dukungan terhadap program pembinaan yang berkesinambungan dan berorientasi jangka panjang. Dalam rangkaian Rakerprov ini, terjadi pula perubahan signifikan dalam struktur organisasi ICF DKI Jakarta, di mana Sekretaris Dispora DKI Jakarta, Zuhud Pana Graha, bergabung sebagai Pengurus Antar Waktu, menggantikan posisi Ketua Harian untuk periode 2024–2028. Kehadiran Zuhud Pana Graha diharapkan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi antara ICF DKI Jakarta dengan pemerintah daerah, khususnya dalam implementasi program-program pembinaan yang lebih efektif dan efisien demi mewujudkan visi Jakarta sebagai pusat prestasi balap sepeda nasional. Rakerprov ini adalah bukti nyata dari keseriusan ICF DKI Jakarta dalam menghadapi tantangan dan merangkul peluang di masa depan. Dengan fondasi yang kuat dari evaluasi program yang telah lalu, ditambah dengan strategi pembinaan yang inovatif dan kolaboratif, diharapkan balap sepeda DKI Jakarta dapat terus melahirkan atlet-atlet berprestasi dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan olahraga nasional. Transisi kepemimpinan dalam struktur organisasi juga diharapkan membawa angin segar dan memperkuat kapasitas lembaga dalam menjalankan mandatnya. Fokus pada pengembangan talenta muda, peningkatan profesionalisme pelatih, serta penciptaan ekosistem olahraga yang kondusif akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan cita-cita Jakarta Berprestasi di dunia balap sepeda. Dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak, mulai dari pengurus, atlet, pelatih, hingga pemerintah dan masyarakat, ICF DKI Jakarta optimis dapat mencapai target-target prestisius dan menjadi kiblat bagi pengembangan balap sepeda di Indonesia





