ICBA Dan Pemda Maluku Utara Jalin Kerjasama Karbon Hutan Jangka Panjang

ICBA dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani MoU pengembangan karbon yurisdiksi. Kerjasama ini bertujuan mendukung pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Aliansi Kredit Karbon dan Biodiversitas Indonesia atau ICBA bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah resmi menandatangani nota kesepahaman atau MoU. Dokumen ini menjadi landasan hukum bagi kedua belah pihak untuk mengembangkan program karbon yurisdiksi di wilayah Maluku Utara. Langkah strategis ini diambil dengan fokus utama pada pembangunan kerangka kerja yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Mekanisme Kerangka Karbon Yurisdiksi yang Terintegrasi

ICBA membantu pemerintah daerah dalam membangun kerangka pengembangan karbon hutan berbasis yurisdiksi yang terintegrasi. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk mendukung perlindungan hutan serta mendorong pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang. Rob Raffael Kardinal sebagai Ketua Umum ICBA menegaskan bahwa visi mereka melampaui sekadar produksi kredit karbon semata.

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Menurut Rob Raffael Kardinal, tujuan utama ICBA adalah membangun mekanisme jangka panjang yang mampu memberikan nilai ekonomi nyata terhadap upaya perlindungan hutan. Pernyataan tersebut diucapkan secara resmi dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta pada hari Sabtu. Pendekatan ini menekankan pada keberlanjutan sistem ekonomi hijau yang melibatkan perlindungan ekosistem secara menyeluruh.

Peran Kunci Pemimpin Daerah dan Instansi Terkait

Komitmen konkret ICBA tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama resmi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Acara penandatanganan ini dihadiri dan disaksikan oleh para pejabat kunci di daerah tersebut. Rob Raffael Kardinal menandatangani MoU bersama Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Basyuni Thahir.

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Kehadiran para pemimpin daerah ini menunjukkan keseriusan pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menerima dukungan teknis dari ICBA. Mereka berharap kerangka pengembangan karbon yurisdiksi yang kredibel dapat segera terbangun. Kerangka kerja yang solid diharapkan mampu menarik minat pendanaan iklim dari pasar internasional. Selain itu, manfaat ekonomi dari program ini juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Potensi Besar Maluku Utara dan Pendekatan REDD+

Maluku Utara memiliki potensi alam yang sangat besar untuk menjadi contoh sukses dalam menyelaraskan pelestarian hutan dengan pembangunan ekonomi. Wilayah ini dikenal memiliki kawasan hutan tropis yang luas serta kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi. Ekosistem penting di kawasan ini bahkan berada di kawasan biogeografi Wallacea yang memiliki nilai konservasi global.

Potensi sumber daya alam tersebut memberikan peluang besar bagi pengembangan program konservasi hutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. ICBA dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk menjajaki pengembangan program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan atau REDD+ berbasis yurisdiksi. Potensi penerapan standar internasional juga sedang ditelaah dalam kerja sama ini. Pendekatan yurisdiksi memungkinkan pengelolaan pengurangan emisi dan perlindungan hutan dilakukan secara terkoordinasi.

Berbeda dengan proyek karbon konvensional yang biasanya dikembangkan pada tingkat tapak atau konsensi tertentu, pendekatan yurisdiksi menjangkau wilayah administratif yang lebih luas. Sistem pemantauan serta mekanisme pendanaan iklim juga dikelola secara terpadu. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi kelembagaan antar instansi terkait. Identifikasi dan kajian potensi karbon hutan akan dilakukan secara komprehensif untuk memastikan kesiapan teknis dan regulasi.

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Prioritas Masyarakat Adat dan Langkah Tindak Lanjut

Selain aspek lingkungan, kerja sama tersebut juga menempatkan keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal sebagai prioritas utama. Peran penting mereka dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan serta keberlanjutan sumber daya alam diakui secara penuh. ICBA bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan mendorong koordinasi dalam pelaksanaan berbagai kajian teknis selanjutnya. Langkah ini meliputi pelibatan para pemangku kepentingan dan penguatan kelembagaan di tingkat daerah.

Berbagai tahapan persiapan yang diperlukan akan segera dilakukan untuk menilai kelayakan dan kesiapan pengembangan program. Evaluasi menyeluruh ini bertujuan memastikan bahwa program karbon yurisdiksi dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang optimal. Dengan demikian, Maluku Utara diharapkan dapat menjadi model sukses dalam implementasi ekonomi hijau di Indonesia. Dukungan teknis dari ICBA diharapkan dapat mempercepat realisasi potensi iklim dan biodiversitas daerah tersebut.