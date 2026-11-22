iCAR V27 SUV klasik-modern resmi hadir di Indonesia dengan harga mulai Rp 629,9 juta. Tiga varian tersedia untuk pasar otomotif tanah air sejak November 2026.

Mercedes-Benz iCAR resmi mengumumkan harga jual untuk model SUV iCAR V27 di pasar Indonesia. Pengumuman ini terjadi selama penyelenggaraan Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, pada Sabtu, 21 November 2026. Mobil ini sebelumnya telah menarik perhatian luas saat debutnya di GIIAS 2026 dan kini telah ditetapkan harganya secara resmi.

Dominasi Pemesanan di Gaikindo Auto Week 2026

Antusiasme masyarakat terhadap kendaraan ini jauh melampaui ekspektasi standar. Saat pertama kali dipamerkan di GIIAS 2026, iCAR V27 langsung menyita fokus penggemar otomotif tanah air. Selama masa pameran GAW 2026, model ini sukses memberikan kontribusi signifikan terhadap volume penjualan awal.

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Data mencatat bahwa varian V27 berhasil menyumbang lebih dari 40 persen dari total surat pemesanan kendaraan atau Sales Purchase Order (SPK) yang keluar untuk merek iCAR selama acara berlangsung. Angka ini menunjukkan bahwa minat beli pasar domestik terhadap desain klasik-modern dari China ini sangat kuat sejak awal peluncuran.

Tiga Varian dan Penetapan Harga Resmi

iCAR Indonesia kini telah merilis tiga pilihan varian yang tersedia untuk konsumen dengan spesifikasi yang berbeda. Varian pembuka adalah Explorer RWD yang ditawarkan dengan harga Rp 629,9 juta. Opsi ini menjadi titik masuk paling terjangkau bagi calon pembeli yang ingin memiliki mobil SUV dari China tersebut.

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Tahap berikutnya adalah varian Adventurer RWD yang dibanderol seharga Rp 669,9 juta. Bagi konsumen yang membutuhkan performa lebih tinggi, tersedia varian tertinggi bernama Ranger iWD dengan harga Rp 749,9 juta. Ketiga harga tersebut menjadi acuan final bagi siapa saja yang berencana melakukan pemesanan resmi setelah pengumuman ini.

Strategi Ekspansi Pasar untuk Indonesia

Yuri Yin, Country Director iCAR Indonesia, menegaskan pentingnya posisi Indonesia dalam peta bisnis global mereka. Pernyataan tersebut disampaikan langsung di lokasi acara ICE BSD City sebagai tanggapan atas tingginya respons publik terhadap kehadiran merek baru ini. Fokus mereka adalah membangun basis pelanggan yang solid di negara ini.

Kebijakan penetapan harga yang transparan ini bertujuan untuk menghilangkan ketidakpastian yang sebelumnya dirasakan oleh calon pembeli. Sebelumnya, banyak pihak hanya mengetahui desain dan spesifikasi teknis namun belum pasti mengenai kisaran biaya yang harus dikeluarkan. Kini, informasi finansial tersebut telah tersedia dengan jelas.

Prospek Penjualan ke Depan

Ketersediaan informasi harga secara resmi memungkinkan calon pembeli untuk segera menghitung anggaran mereka. Langkah ini juga menandai fase baru bagi iCAR dalam mengkonsolidasikan posisi pasar mereka di tengah persaingan SUV di Indonesia. Pengumuman ini menutup periode spekulasi harga yang berlangsung sejak pameran GIIAS 2026 lalu.

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Pasar otomotif Indonesia kini memiliki satu lagi pilihan kendaraan listrik atau hibrida dengan desain unik. Dengan harga mulai Rp 629,9 juta hingga Rp 749,9 juta, iCAR V27 menargetkan segmen menengah yang menginginkan gaya klasik dengan teknologi modern. Konsumen dapat langsung melakukan pemesanan melalui dealer resmi yang telah ditunjuk sejak tanggal pengumuman ini.