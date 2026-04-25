iCar V23: SUV Listrik yang Mengembalikan Kenangan Masa Kecil

Ulasan mendalam mengenai iCar V23, SUV listrik yang unik dan menyenangkan, dengan desain yang mengingatkan pada mobil mainan dan kemampuan melibas berbagai medan jalan. Mobil ini menawarkan pengalaman berkendara yang berbeda dan menyalurkan hasrat bermain pengendaranya.

Mobil SUV listrik iCar V23 terasa seperti kotak mainan dari masa kecil, penuh dengan kejutan dan kesenangan. Bentuknya mengingatkan pada mobil-mobilan favorit yang selalu menemani petualangan.

Namun, ini adalah mobil sungguhan yang mampu melibas berbagai jenis medan jalan. Aura menyenangkan begitu kuat terpancar dari mobil ini. iCar pertama kali hadir di Indonesia pada ajang Indonesia International Motor Show 2026 pada Februari lalu. Di stan utama merek yang berada dalam satu grup dengan Chery ini, terpajang iCar V23 lengkap dengan aksesorinya. Varian khusus, iCar V23 Pro Plus Collectors’ Edition, hanya tersedia 23 unit dengan harga Rp 789 juta.

Selain itu, terdapat juga unit yang lebih sederhana tanpa aksesoris tambahan, yang disebut edisi orisinal. Warna putih, atau yang mereka sebut Khaki White, sangat menarik perhatian, seolah mobil ini baru saja keluar dari kotaknya. Frasa ”terlahir untuk bermain” selaras dengan gagasan filsuf Johan Huizinga, yang melihat manusia sebagai makhluk yang suka bermain, bukan hanya sebagai pengisi waktu luang, tetapi juga pembentuk budaya. iCar V23 adalah kendaraan yang dirancang untuk menyalurkan hasrat bermain pengendaranya.

Hal ini saya buktikan selama minggu ketiga April. Kebetulan, mobil yang dipinjamkan berwarna putih, sama seperti yang dipajang dalam ”kotak mainan” saat pameran. Mobil ini memiliki perpaduan desain yang unik. Bentuk SUV dengan sudut-sudut tajam dan kotak mengingatkan pada mobil tangguh konvensional yang siap menjelajah medan lumpur atau tanah.

Namun, tampilan depannya justru jenaka dan menggemaskan, dengan dua lampu utama bulat dan garis gril yang unik, mengingatkan pada Toyota FJ Cruiser atau FJ 40 dengan sentuhan futuristik. Dari samping, garis bodi mobil terlihat lurus. Hal yang paling mencolok adalah tidak adanya jendela kaca antara pilar C dan D, melainkan permukaan solid berwarna sama dengan bodi. Aksen ”lubang udara” hitam pada bagian samping menambah kesan sporty.

Desain ini menarik perhatian banyak orang, bahkan sebelum mobil ini resmi dijual. Banyak orang berhenti untuk memotret mobil ini saat diparkir di area perbelanjaan, dan beberapa bahkan bertanya langsung tentang spesifikasinya. Jarak roda depan dengan bumper sangat dekat, menghasilkan sudut datang yang besar, yaitu 43 derajat. Ini berarti mobil ini mampu melewati tanjakan curam tanpa khawatir tersangkut.

Sudut pergi roda belakang juga besar, yaitu 41 derajat. Dengan ground clearance setinggi 21 sentimeter, mobil ini tidak perlu khawatir menghadapi tanjakan atau turunan curam. Meskipun terlihat ringkas, mobil ini memiliki wheelbase yang panjang, yaitu 2,7 meter, sementara panjang bodinya hanya 4,2 meter. Hal ini memberikan ruang kabin yang lega, terutama di baris kedua.

Penumpang dengan tinggi 178 sentimeter masih bisa selonjoran dengan nyaman. Namun, penumpang belakang tidak mendapatkan kisi-kisi AC. Bagi pengemudi, sensasinya sedikit berbeda. Saya merasa seperti mengemudikan mobil besar, meskipun itu hanya ilusi.

Posisi duduk yang tinggi membuat pengemudi harus lebih berhati-hati saat berkendara di jalanan ramai. Fitur berbasis sensor yang memperingatkan jika mobil terlalu dekat dengan objek lain sangat membantu. Dari kaca depan, pengemudi dapat melihat kap mesin secara utuh. Mobil di belakang biasanya terlihat hanya atapnya di kaca spion tengah.

Mobil SUV lain seperti Mitsubishi Pajero atau Toyota Fortuner tampak lebih kecil. Ini memberikan kesan wibawa dan maskulin. Namun, posisi duduk yang tinggi juga menyebabkan guncangan tubuh terasa lebih kuat. Saat melaju di permukaan tidak rata, seperti jalan bergelombang, badan mobil bergoyang ke kiri dan kanan.

Goyangan ini agak tidak biasa mengingat konstruksi mobil ini menggunakan monokok yang seharusnya lebih stabil. Hal ini mungkin disebabkan oleh suspensi yang cenderung kaku. Saya dan dua rekan kerja menguji mobil ini dalam perjalanan ke Bandung melalui jalan tol. Jalan Tol Layang MBZ menjadi tolok ukur kenyamanan mobil.

Pada kecepatan tinggi, sambungan ruas jalan tol layang terasa mengguncang, tetapi masih bisa ditoleransi. Saat melewati tikungan dengan kecepatan sedang, mobil terasa stabil dan nyaman. Kami bertiga tidak merasa mual sama sekali. Mobil ini dirancang untuk digunakan dalam berbagai kondisi, termasuk di jalur tanah, baik kering maupun berlumpur.

Terdapat mode berkendara yang memastikan motor listrik di as roda belakang dan depan bekerja secara maksimal





