iCAR Perluas Lini SUV Listrik V23 dengan Tiga Varian Baru di Indonesia

iCAR memperluas lini V23 dengan tiga varian baru untuk menjangkau berbagai segmen konsumen di Indonesia, dari pemula hingga penggemar teknologi, dengan harga mulai dari Rp439,9 juta hingga Rp499,9 juta.

Setelah mendapatkan respons positif sejak debut di Indonesia, iCAR secara resmi memperluas lini SUV listrik V23 dengan meluncurkan tiga varian baru: V23 X RWD, V23 OG Edition Type Y RWD, dan V23 OG Edition Type Z iWD.

Perluasan model ini hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam, mulai dari pengguna EV pemula hingga pencari SUV listrik berteknologi tinggi. V23 OG Edition Type Y RWD ditawarkan dengan harga Rp439,9 juta, dilengkapi dengan fitur ADAS (Advanced Driver Assistance System) dan pengalaman berkendara yang lebih cerdas.

Sementara itu, varian tertinggi V23 OG Edition Type Z iWD mengambil alih sistem penggerak semua roda (AWD) dengan dua motor listrik, memiliki jarak tempuh hingga 430 km, serta teknologi intelligent driving yang lebih lengkap, dengan harga Rp499,9 juta. Strategi ini didasari oleh riset pasar yang dilakukan iCAR, menterjemahkan keberagaman preferensi konsumen Indonesia. Sebagian calon pembeli menginginkan SUV dengan tampilan gagah dan posisi kursi yang tinggi (commanding position), sementara lain lebih fokus pada harga terjangkau, desain menarik, dan kemudahan sehari-hari.

Di sisi lain, segmen yang mengutamakan teknologi menginginkan ADAS dan fitur Intelligent Driving yang komprehensif. Kami melihat respons positif terhadap iCAR V23 sejak diperkenalkan di Indonesia. Karena itu, kami hadirkan pilihan varian yang lebih beragam agar konsumen dapat memilih kendaraan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka, kata Zeng Shuo, President Director Chery Group Indonesia





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