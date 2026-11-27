iCAR Indonesia menghadirkan lima kendaraan New Energy Vehicle di Gaikindo Jakarta Auto Week 2026, mulai dari V23 hingga V27 dengan modifikasi unik.

iCAR Indonesia memperluas jejak digital dan fisik mereknya melalui partisipasi aktif dalam Gaikindo Jakarta Auto Week 2026 yang diselenggarakan di ICE BSD City, Tangerang. Periode pameran berlangsung sejak 21 hingga 29 November 2026, menghadirkan lima unit kendaraan New Energy Vehicle (NEV) sebagai andalan utama stan pameran. Kehadiran ini menandai langkah strategis pabrikan untuk memperkenalkan identitas produknya kepada pasar otomotif Indonesia yang terus berkembang.

Presentasi Inovasi Kendaraan Listrik di Pameran

Ya, iCAR Indonesia secara resmi memamerkan lima kendaraan New Energy Vehicle di Gaikindo Jakarta Auto Week 2026 untuk menunjukkan komitmen terhadap masa depan transportasi berkelanjutan. Stan pameran didesain untuk memvisualisasikan filosofi "Classic Never Fades" yang diusung oleh pabrikan, menggabungkan elemen desain klasik dengan teknologi modern kendaraan listrik. Kehadiran lima unit tersebut bukan sekadar pajangan, melainkan representasi dari lini produk yang siap menjawab kebutuhan mobilitas urban maupun petualangan.

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Dua model utama yang menjadi sorotan utama adalah iCAR V23 dan iCAR V27, yang ditampilkan dengan berbagai konsep modifikasi unik. Kedua model ini dipilih karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai gaya hidup pengguna, mulai dari kenyamanan keluarga hingga eksplorasi medan berat. Pengunjung dapat melihat langsung bagaimana modifikasi tersebut mengubah nuansa kendaraan menjadi lebih personal dan fungsional sesuai dengan tema yang dipilih.

Modifikasi iCAR V23 dan Konsep Armored Black Stallion

iCAR V23 menonjolkan fleksibilitas desain melalui modifikasi bertema liburan akhir tahun yang lengkap dengan aksesori personalisasi. Sentuhan tambahan pada kendaraan ini menekankan kesiapan mobil untuk mendukung perjalanan keluarga maupun eksplorasi ke destinasi baru yang jauh. Modifikasi ini menunjukkan bahwa kendaraan tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup yang dinamis dan penuh pengalaman.

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Sementara itu, iCAR V27 menghadirkan konsep modifikasi yang jauh lebih agresif dengan nama "Armored Black Stallion". Rancangan visual ini terinspirasi dari kuda perang berzirah pada era Dinasti Tang yang dikenal dengan ketangguhannya. Konsep tersebut secara kuat menonjolkan karakter kendaraan untuk menghadapi medan petualangan yang berat, memberikan kesan gagah dan tangguh bagi setiap pengamat.

Yuri Yin, Country Director iCAR Indonesia, menjelaskan bahwa tujuan utama partisipasi dalam pameran ini adalah agar pengunjung dapat merasakan karakter dan gaya hidup yang diusung oleh setiap produk. Ia menegaskan bahwa filosofi "Classic Never Fades" menjadi fondasi dari setiap kehadiran produk, di mana kendaraan iCAR diharapkan dapat menjadi representasi dari kepribadian dan kebutuhan unik setiap penggunanya. Pernyataan ini disampaikan pada Jumat, 27 November 2026, di lokasi pameran.

Pengalaman Interaktif dan Program Apresiasi Pembeli

Pengunjung pameran diberikan kesempatan untuk mengabadikan momen di area photo booth yang dilengkapi dengan instalasi diorama iCAR V27 bertema outdoor adventure. Area ini dirancang untuk memberikan pengalaman imersif yang memungkinkan calon pembeli membayangkan bagaimana kendaraan tersebut akan beradaptasi dengan lingkungan alam yang menantang. Fasilitas ini menjadi salah satu daya tarik utama yang menggabungkan elemen teknologi dengan aspek rekreasi.

Di samping pameran statis, iCAR Indonesia juga menyediakan fasilitas test drive bagi pengunjung yang ingin merasakan langsung performa dan teknologi kendaraan listrik ini. Program ini memungkinkan calon pembeli untuk mengevaluasi kenyamanan, handling, dan fitur canggih yang terdapat dalam setiap unit sebelum mengambil keputusan pembelian. Test drive menjadi jembatan penting antara ekspektasi visual di stan pameran dengan realitas berkendara sehari-hari.

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Bagi konsumen yang memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian selama periode Gaikindo Jakarta Auto Week 2026, tersedia program lucky draw sebagai bentuk apresiasi. Hadiah yang ditawarkan dalam program ini bernilai jutaan rupiah, memberikan insentif tambahan bagi pelanggan setia yang segera mengonversi minat mereka menjadi kepemilikan kendaraan. Program ini merupakan strategi pemasaran efektif untuk meningkatkan daya tarik penjualan di tengah kompetisi pasar kendaraan listrik yang semakin ketat.