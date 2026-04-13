Ibunda Julia Perez Jual Apartemen, Minta Bantuan Raffi Ahmad

Sri Wulansih, ibunda almarhumah Julia Perez, mengungkapkan niatnya menjual apartemen peninggalan sang putri dan meminta bantuan Raffi Ahmad karena kesulitan ekonomi.

Setelah kepergian Julia Perez , Sri Wulansih , ibunda mendiang, secara terbuka mengungkapkan niatnya untuk menjual dua unit apartemen peninggalan putrinya. Kehidupan Sri Wulansih mengalami perubahan drastis setelah kepergian Jupe, ia mengakui kesulitan ekonomi yang dialaminya karena beberapa anggota keluarga lainnya sudah mandiri dan memiliki usaha masing-masing. Keputusan untuk menjual aset peninggalan tersebut diambil sebagai upaya mencari solusi atas permasalahan finansial yang dihadapi.

Sri Wulansih tidak ragu untuk meminta bantuan kepada Raffi Ahmad, berharap sang artis yang dikenal dermawan dapat memberikan dukungan. Ia teringat akan hubungan baik Raffi Ahmad dengan Julia Perez semasa hidup, dan berharap hal itu menjadi pertimbangan bagi Raffi untuk membantu dirinya. Tangis haru Sri Wulansih pecah saat mengungkapkan kesulitan yang tengah dialami, menggambarkan betapa beratnya beban yang harus dipikulnya.

Julia Perez, semasa hidupnya, dikenal sebagai sosok pekerja keras yang tak hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan juga keluarga. Dedikasinya terhadap keluarga sangat besar, sehingga kepergiannya memberikan dampak signifikan pada kondisi finansial Sri Wulansih. Keputusan untuk menjual apartemen adalah langkah terakhir yang diambil untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

Sebagai informasi tambahan, Julia Perez atau yang akrab disapa Jupe, meninggal dunia pada Sabtu 10 Juni 2027 pukul 11.35 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat, akibat kanker serviks stadium 4 yang telah diidapnya sejak tahun 2014. Jupe berjuang melawan penyakitnya selama tiga tahun sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Julia Perez dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Julia Perez Sri Wulansih Raffi Ahmad Apartemen Kabar Duka

United States Latest News, United States Headlines

