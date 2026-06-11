Ibu SMP Tewas Akibat Prajurit TNI: 'Saya Seperti Mati Dua Kali'

Ibu dari remaja lelaki berinisial MHS (15), pelajar SMP asal Medan, Sumatra Utara, yang tewas pada 2024 lalu akibat perbuatan oknum TNI AD, menceritakan perjuangannya mencari keadilan. Lenny Damanik memperlihatkan foto anaknya yang tewas akibat perbuatan oknum prajurit TNI AD di Kota Medan, Sumatra Utara, Sabtu (6/6/2026).

Saya seperti mati dua kali' – Ibu anak SMP yang tewas oleh prajurit TNI di Sumut soroti kejanggalan proses hukum berujung vonis 10 bulanLenny Damanik memperlihatkan foto anaknya, MHS (15), yang tewas pada 2024 lalu akibat perbuatan oknum TNI AD di Kota Medan , Sumatra Utara , Sabtu (6/6/2026).

Tubuh Lenny Damanik (53) semakin kurus dua tahun terakhir. Tatapannya kosong. Selama dua tahun ini, Lenny tidak bisa tidur pulas. Perjuangannya mencari keadilan untuk anaknya, yang tewas akibat oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), seolah-olah membentur tembok tebal.

Lenny adalah ibu dari remaja lelaki berinisial MHS (15), pelajar SMP asal Medan, Sumatra Utara, yang tewas pada 2024 lalu. Hari-hari Lenny terasa begitu berat lantaran pembunuh anaknya cuma dihukum 10 bulan penjara dan tidak dipecat. Bukan hanya itu, Lenny juga merasa terang-terangan dicurangi karena haknya mengajukan kasasi semacam ditutup. Dia tidak sempat mengambil upaya hukum tersebut, karena hasil banding baru sampai kepadanya tiga bulan kemudian.

Kasus penyiraman air keras Andrie Yunus dilimpahkan ke Puspom TNI, mengapa militer dikhawatirkan 'kebal hukum'? Harga BBM naik, Pertamax jadi Rp16.250/liter mulai 10 Juni – 'Kelas menengah paling terbebani' 'Hentikan sementara MBG untuk evaluasi, bukan hanya ganti pimpinan' - Apa saja masalah yang tak tuntas dan potensi problem baru? Lenny adalah ibu tunggal bagi empat anak. Suaminya telah meninggal dunia pada 2021 lalu.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dia berdagang sayur-sayuran di pasar tradisional. Selain suami, Lenny juga kehilangan tiga anggota keluarganya dalam kurun lima tahun. Mulai dari anak kedua, ayah, hingga teranyar anak bungsunya, MHS. Bahkan, MHS tewas beberapa hari setelah ayah Lenny meninggal dunia.

Setelah rentetan musibah ini, Lenny masih harus menghadapi satu kenyataan lagi. Langkahnya mencari keadilan untuk anaknya kembali terganjal.

"Saya kesal dan terus berpikir, kenapa ya, anak saya sudah meninggal, dan saya sudah memperjuangkan, tapi tetap tidak mendapat keadilan. Jadi saya kesal," ujar Lenny





BBCIndonesia / 🏆 42. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hukum Politik Ibu SMP TNI AD Pinjaman Kejahatan Hukum Politik Puspom TNI Pertamax MBG Kelas Menengah Hentikan Sementara MBG Untuk Evaluasi Kejahatan Prajurit TNI AD Kejahatan Prajurit TNI-Polri Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Sumatra Utara Sabtu Kejahatan Prajurit TNI-Polri Terhadap Korban S Medan Sabtu Kej

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prabowo terima Panglima TNI dan jajaran bahas program strategisPresiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita serta para Kepala Staf ...

Read more »

Aktivitas Ibu-Ibu di Jember Olah Sampah Rumah Tangga Jadi Pupuk KomposSejumlah perempuan di Jember, Jawa Timur, berlatih mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos.

Read more »

Prabowo Kaget Ada Ibu-Ibu Bayar Bunga Kredit 24 Persen, Bandingkan dengan Pengusaha Cuma 10 PersenPresiden RI, Prabowo Subianto, mengaku kaget melihat ibu-ibu membayar bunga pinjaman kredit super mikro hingga sebesar 24 persen.

Read more »

Kapuspen TNI: Hubungan TNI dan Media Perlu Terus DipeliharaKepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang berkelanjutan antara TNI dan media massa untuk menjaga kualitas informasi di ruang publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Read more »