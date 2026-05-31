Ibrahima Konate Tinggalkan Liverpool Setelah Lima Tahun, Klub Siapkan Pengganti Muda di Tengah Restrukturisasi

Bek tengah asal Prancis resmi mengakhiri kontrak dengan Liverpool pada Juni 2026. Klub berterima kasih atas kontribusinya dan mengontrak Jeremy Jacquet sebagai pengganti potensial.

Pemain bek tengah asal Prancis Ibrahima Konate resmi mengakhiri masa baktinya di Liverpool setelah kontraknya berakhir pada akhir Juni 2026. Keputusan ini diumumkan oleh klub melalui pernyataan resmi yang menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Konate selama lima tahun bersama The Reds.

Konate pertama kali tiba di Anfield pada musim panas 2021 setelah Liverpool mengeluarkan dana sekitar tiga puluh lima juta poundsterling untuk merekrutnya dari RB Leipzig. Sejak saat itu, ia berkembang menjadi salah satu pilar utama pertahanan Liverpool, sering berpasangan dengan Virgil van Dijk dalam lini tengah. Selama tiga musim penuh, Konate menorehkan total seratus delapan puluh tiga penampilan dalam berbagai kompetisi, termasuk Liga Premier, Liga Champions, FA Cup, dan Carabao Cup.

Ia turut membantu tim meraih gelar Liga Premier pada musim 2024/2025, memenangkan satu trofi FA Cup, dua gelar Carabao Cup, serta menjadi bagian penting dalam skuad yang berhasil mencapai final Liga Champions 2022. Meskipun proses perpanjangan kontrak sempat dibicarakan pada beberapa kesempatan, akhirnya tidak tercapai kesepakatan antara pemain dan klub. Liverpool menegaskan bahwa Konate meninggalkan klub dengan rasa hormat dan apresiasi, serta seluruh komponen klub mendoakan kesuksesan di masa depan. Kepergian Konate terjadi di tengah periode restrukturisasi besar di Liverpool.

Klub baru saja menyelesaikan perubahan staf kepelatihan setelah berakhirnya masa jabatan Arne Slot dan timnya, serta tengah melakukan pergantian signifikan pada skuad. Untuk mengantisipasi kekosongan di lini tengah, Liverpool telah menandatangani bek muda asal Prancis Jeremy Jacquet dari Rennes dengan nilai perkiraan enam puluh juta poundsterling. Jacquet diharapkan bersaing dengan Giovanni Leoni untuk mengisi posisi inti di pertahanan, sementara pemain senior Joe Gomez tetap menjadi pilihan penting untuk menambah kedalaman dan pengalaman.

Momen menjelang akhir kontrak Konate juga diwarnai dengan penampilan-penampilan terakhirnya yang menegaskan kontribusi defensifnya. Pada pertandingan melawan Wolverhampton Wanderers di Liga Premier pada awal Maret 2026, ia terlihat aktif mengatur lini belakang dan memberikan umpan-umpan akurat. Sebelumnya, pada laga Liga Champions melawan Inter Milan pada Desember 2025, Konate sempat mencetak gol yang kemudian dianulir setelah pemeriksaan VAR, menegaskan betapa pentingnya peranannya dalam pertandingan-pertandingan penting.

Dengan resmi meninggalkan Anfield, Konate kini membuka lembaran baru dalam kariernya, sementara Liverpool terus memperkuat lini tengahnya dengan talenta muda dan menyiapkan strategi baru untuk musim mendatang





