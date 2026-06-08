Ibnu Jamil Kembali ke Layar Lebar dengan "Saat Aku Bersuara", Beradu Akting dengan Marshanda

Film "Saat Aku Bersuara"本来 dijadwalkan tayang 18 Juni 2026 dan menampilkan Ibnu Jamil sebagai Adrian, seorang jaksa penuntut umum yang busca keadilan setelah tragedi pribadi. Marshanda memerankan Nadia, korban pemerkosaan yang berjuang bersuara. Film ini menyentuh tema kekerasan seksual, sistem hukum, dan perjuangan survivors.

Ibnu Jamil kembali ke dunia perfilman melalui film " Saat Aku Bersuara " yang dijadwalkan tayang pada 18 Juni 2026. Dalam film ini, Ia beradu peran dengan Marshanda , serta juga Clayton, Lydia Kandou, dan Rifnu Wikana.

Film yang disutradarai Sonu S ini bercerita tentang Nadia yang menjadi korban pemerkosaan dan berjuang mencari keadilan. Ibnu Jamil memerankan Adrian, seorang Jaksa Penuntut Umum yang memiliki latar belakang tragis karena adiknya bunuh diri karena tidak mendapatkan keaditan. Adrian digambarkan sebagai protagonis yang berdedikasi, bersemangat, dan penuh dendam. Ibnu Jamil menekankan bahwa karakternya memegang teguh keadilan dan berusaha menjadi suara bagi mereka yang tidak kuat.

Film ini menonjolkan tema kekerasan seksual, sistem keadilan, dan perjuangan survivors. Dalam wawancara, Ibnu Jamil juga memuji akting Marshanda yang colaboras pertamanya di film layar lebar, meski mereka pernah bersama di sinetron 16 tahun lalu. Penampilan Adrian digambarkan formal, bersurai cepak, dan memakai kacamata untuk mencerminkan integritas dan dedikasi sebagai jaksa. Film ini menjadi salah satu karya utama Ibnu Jamil pasca工作 lain, dan diharapkan bisa menyentuh penonton dengan pesan powerful tentang keberanian dan keadilan.

Produksi film ini diklaim sebagai debut kolaborasi besar di antara para aktor ternama, dan menawarkan alur drama yang emosional dan provokatif. Dengan latar belakang karakter yang kompleks dan premis yang kuat, "Saat Aku Bersuara" dijadwalkan tayang국내 bioskop mulai Juni 2026





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