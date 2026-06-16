Ibnu Jamil Jagokan Jepang sebagai Kuda Hitam Piala Dunia 2026

Aktor dan presenter olahraga Ibnu Jamil menyebut Jepang sebagai tim kuda hitam favoritnya di Piala Dunia 2026. Ia juga memprediksi Inggris minimal mencapai perempat final.

Aktor dan presenter olahraga Ibnu Jamil mengungkapkan pandangannya mengenai Piala Dunia 2026 yang akan datang. Dalam sebuah wawancara di Kuningan, Jakarta Selatan, ia menyatakan bahwa Jepang menjadi tim kuda hitam favoritnya.

Menurut Ibnu, setiap tim besar memiliki kesempatan yang sama, termasuk tim-tim yang dianggap underdog. Saya sedikit menjagokan Jepang, ucapnya dengan penuh keyakinan. Ia menilai bahwa Jepang memiliki sistem permainan yang terorganisir dengan baik dan disiplin di setiap aspek. Hal ini menjadi aset penting bagi tim Samurai Biru untuk memberikan perlawanan kuat terhadap negara-negara besar lainnya.

Optimisme Ibnu ini menambah warna dalam perbincangan seputar Piala Dunia 2026, di mana banyak pihak menantikan aksi Jepang sebagai tim kuda hitam yang patut diperhitungkan. Selain membahas Jepang, Ibnu Jamil juga memberikan prediksi untuk tim favoritnya, Inggris. Ia percaya bahwa Harry Kane dan rekan-rekannya memiliki potensi untuk melangkah jauh. Inggris ya, minimal quarter final, semifinal bisa.

Setelah itu kita lihat perkembangan mereka, kesiapan mereka sejauh apa, ujarnya. Ibnu menekankan bahwa turnamen yang diikuti 48 negara ini memberikan kesempatan bagi semua tim untuk memperbaiki diri. Catatan pertandingan selama babak kualifikasi tidak bisa dijadikan jaminan kesuksesan di babak final. Karena semua tim memiliki peluang untuk memperbaiki diri, mereka juga mendapatkan kesempatan untuk mengoreksi kesalahan yang telah mereka buat sebelumnya, tambahnya.

Ia menegaskan bahwa kesiapan fisik dan mental menjadi kunci keberhasilan dalam turnamen ini, dan semua tim akan memulai dari nol lagi. Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara tuan rumah mulai 11 Juni. Ibnu Jamil memprediksi persaingan yang sangat kompetitif dan terbuka. Ia mengingatkan bahwa faktor kesiapan akan menjadi penentu utama.

Ini akan balik lagi 0-0 lagi karena semua tim akan bersiap-siap lagi, ujarnya. Dengan sikap optimis dan pandangan yang realistis, Ibnu Jamil menjadi contoh bagaimana dukungan publik dapat memotivasi tim untuk berprestasi lebih baik. Ia berharap Jepang dan Inggris bisa memberikan kejutan di Piala Dunia mendatang. Semua tim, menurutnya, memiliki peluang yang sama untuk bersinar, dan kerja keras serta strategi yang tepat akan membawa mereka melangkah jauh





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Piala Dunia 2026 Ibnu Jamil Jepang Inggris Kuda Hitam

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