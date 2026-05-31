IAEA Kecam Serangan Drone di Perimeter PLTN Zaporizhzhia, Waspadai Risiko Bencana Nuklir

Serangan drone terhadap bangunan turbin di PLTN Zaporizhzhia memicu kecaman dari IAEA. Direktur Jenderal Rafael Grossi menyerukan semua pihak untuk tidak menargetkan fasilitas nuklir dan mengakses lokasi untuk evaluasi kerusakan.

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia di Ukraina Selatan kembali menjadi sorotan setelah terjadi serangan drone terhadap salah satu bangunan turbin di dalam perimeter fasilitas tersebut pada Sabtu, 30 Mei 2024.

Insiden ini diungkapkan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) melalui unggahan di media sosial X, setelah pihaknya mendapat laporannya dari manajemen PLTN Zaporizhzhia (ZNPP). Menurut laporan, drone yang tidak diketahui asal menabrak satu bangunan turbin, menyebabkan dinding bangunan tersebut berlubang. Namun, downtime penuh. Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, mengekspresikan keprihatinan serius dan menyatakan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir setara dengan bermain api.

Ia mengulangi seruannya agar semua pihak menahan diri dan tidak mengendalikan risiko keselamatan nuklir. Tim IAEA yang hadir di lokasi juga telah meminta akses ke bangunan turbin yang terdampak untuk melakukan penilaian langsung terhadap kerusakan. Insiden ini merupakan serangan drone pertama yang terjadi di dalam area ZNPP sejak April 2024. Fasilitas Zaporizhzhia, yang merupakan salah satu reaktor nuklir terbesar di Eropa, telah berada di bawah kendali Rusia sejak Maret 2022.

Sejak awal konflik, IAEA terus mengingatkan tentang bahaya aktivitas militer di sekitar situs nuklir dan menyerukan perlindungan khusus terhadap infrastruktur kritis tersebut guna mencegah bencana nuklir. Situasi di ZNPP tetap rapuh dengan ancaman serangan dan ketidakpastian operasional yang berpotensi mengancam keselamatan umum





