I Nyoman Parta Minta Diskusi tentang Rumah Susun di Bali

Anggota DPR RI I Nyoman Parta menilai perlu ada diskusi-diskusi soal potensi membangun rumah susun di Bali agar tidak ada penolakan dari masyarakat setempat. Ia memandang rumah susun sudah semakin menjadi opsi di tengah ketersediaan lahan yang kian terbatas bagi masyarakat di Bali, meskipun Bali memegang teguh nilai-nilai adat dan aturan tata ruang.

Jumat, 12 Juni 2026, Anggota DPR RI I Nyoman Parta membahas usulan untuk membuka diskusi-diskusi tentang pembangunan rumah susun di Bali . Keluarga muda di Bali sekarang banyak tinggal empat KK dalam rumah kecil di rumah tuanya, karena kesulitan untuk membeli lahan, dengan gaji Rp3 juta dia tidak sanggup cicil tanah kavling, satu are pun susah.

Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta menilai perlu ada diskusi-diskusi soal potensi membangun rumah susun di Bali agar tidak ada penolakan dari masyarakat setempat. Ia memandang rumah susun sudah semakin menjadi opsi di tengah ketersediaan lahan yang kian terbatas bagi masyarakat di Bali, meskipun Bali memegang teguh nilai-nilai adat dan aturan tata ruang. Isu kebutuhan terhadap tempat tinggal ini diangkat dalam diskusinya terkait aduan sejumlah masyarakat yang terpaksa menyewa rumah kos di desa adatnya sendiri.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait juga sempat menyinggung hal tersebut saat melihat keterbatasan lahan di tengah upaya pemerintah menekan alih fungsi lahan produktif. Di beberapa daerah seperti Kabupaten Badung, Parta bahkan mendapati harga tanah menyentuh Rp1 miliar per are, masyarakat yang membutuhkan tanah untuk hunian harus bersaing dengan industri pariwisata yang menjadikan tanah sebagai komersil.

Ia menyarankan eksekutif perlu menegakkan aturan tata ruang dan ketika rusun harus hadir maka diatur zona, fungsi, dan kebutuhannya, sehingga tidak sembarang orang menempati fasilitas tersebut. Hal itu sekaligus momentum menegakkan aturan tata ruang yang lebih tegas di Pulau Dewata, dimana masyarakat Bali yang lahir maupun sejak lama mencari penghidupan di Bali bisa mendapat tempat tinggal yang layak.

Ia juga menyampaikan gagasan ini ke teman-teman di DPRD Bali dan diskusinya karena sekaligus membahas pelanggaran tata ruang yang selama ini gencar ditegakkan, intinya jangan lama-lama terjadi pelanggaran dan tetap perhatikan masyarakat.





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rumah Susun Bali Diskusi I Nyoman Parta DPR RI

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bali Target 100 Persen Pemilahan Sampah, Open Dumping Ditutup Mulai Agustus 2026Pertemuan koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan pemprov Bali mempertemukan berbagai walikota dan bupati untuk mengatasi masalah sampah. Menteri Jumhur Hidayat menetapkan target pemilahan sampah serentak mulai 1 Juli 2026 dan penutupan open dumping di Bali paling lambat 1 Agustus 2026. Gubernur Bali Wayan Koster menekankan dua program utama: pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan plastik sekali pakai. Data menunjukkan Bali menghasilkan 3.436 ton sampah per hari dengan dominasi sampah organik 60 persen. Denpasar dan Badung telah mencapai pemilahan 70 persen dan menjadi model untuk seluruh Bali.

Read more »

Warga Bali Wajib Pilah Sampah per 1 Juli 2026, dari Rumah sampai KantorSelain kewajiban pilah sampah, KLH juga menegaskan akan mengelola sampah kiriman di laut agar tak lagi mencemari Bali.

Read more »

Bali Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Renang Internasional, Para Peserta Terpesona dengan Pantai JimbaranPara peserta yang mengikuti perlombaan internasional sudah mulai berdatangan ke Pulau Bali. Mereka juga sudah melihat venue atau tempat perlombaan.

Read more »

Bali Diserbu Atlet Asia Jelang OWSC 2026, PB Akuatik dan KONI Bali Pastikan Kesiapan VenueBali mulai diserbu atlet dari 18 negara jelang OWSC 2026. PB Akuatik Indonesia dan KONI Bali memastikan kesiapan venue, keamanan, dan pelaksanaan kejuaraan.

Read more »