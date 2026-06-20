I.League Tetapkan Wajibnya Pelatih Lokal di Staf Teknis Super League 2026/2027

I.League mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan setiap klub Super League 2026/2027 memiliki minimal satu pelatih lokal di dalam struktur staf teknis utama, terutama untuk klub yang mempekerjakan pelatih kepala asing. Kebijakan ini bertujuan mengintegrasikan pengetahuan lokal sambil menjaga standar internasional dengan lisensi AFC Pro yang masih berlaku untuk pelatih kepala.

I.League telah menetapkan regulasi baru untuk struktur kepelatihan klub peserta Super League musim 2026/2027. Aturan ini menekankan pada kepemilikan unsur pelatih lokal di dalam jajaran staf teknis setiap tim.

Meskipun tidak ada perubahan pada syarat untuk posisi pelatih kepala yang tetap harus memiliki lisensi AFC Pro atau setara, I.League kini mewajibkan klub yang mempekerjakan pelatih kepala asing untuk memasukkan setidaknya satu asisten pelatih lokal dalam tim kepelatihan utama. Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra, menegaskan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan sepakbola lokal dalam pengelolaan tim sekaligus memberikan kesempatan bagi pelatih dalam negeri untuk berkembang.

Aturan baru ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kompetisi domestik dengan memadukan standar internasional dan kontribusi pelatih Indonesia. Dengan demikian, seluruh klub peserta Super League wajib menyesuaikan struktur staf pelatih mereka sesuai dengan regulasi ini sebelum musim 2026/2027 dimulai. Langkah Ini juga diharapkan dapat memperkuat ontogen pelatih lokal dan meningkatkan daya saing sepakbola Indonesia di kancah Asia.

Penerapan aturan ini mencakup aspek teknis dan administratif whereby klub harus menunjukkan dokumentasi regarding keanggotaan staf pelatih they berlabel lokal dalam tim utama. Bagi klub yang sudah memiliki pelatih kepala lokal maka tidak ada tambahan persyaratan, namun mereka tetap harus memastikan bahwa ada minimal satu pelatih lokal dalam tim teknis. Kompetisi I.League akan memantau kepatuhan ini melalui proses pengesahan tim sebelum awal musim.

Aturan baru ini telah得到 respon positif dari beberapa kalangan yang melihatnya sebagai kesempatan untuk meningkatkan kapasitas pelatih Indonesia sambil menjaga kualitas technical tim. Namun, sebagian pihak juga menginginkan agar I.League memastikan bahwa pelatih lokal yang dimaksud memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai, bukan hanya secara formil. Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini sejalan dengan visi PSSI untuk mengembangkan sepakbola Indonesia dengan basis lokal yang kuat namun mengadopsi standar dunia.

Pengembangan pelatih lokal menjadi kunci untuk membangun generasi pemain yang memahami karakteristik bangsa sekaligus siap bersaing di tingkat international. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pada masa depan jumlah pelatih lokal yang bersertifikat AFC akan meningkat dan mereka dapat mengambil peran lebih aktif di kompetisi elit nasional. Selain itu, aturan ini juga可以做 untuk mengurangi ketergantungan pada pelatih asing yang seringkali datang dengan biaya tinggi tanpa转头 transfer pengetahuan yang signifikan kepada staf dalam negeri.

Di sisi lain, klub-klub perlu merencanakan struktur staf mereka secara matang, termasuk merekrut pelatih lokal yang memiliki lisensi memadai dan kemampuan manajerial yang baik. Bagi klub dengan anggaran terbatas, aturan ini mungkin menjadi tantangan tetapi sekaligus kesempatan untuk berinvestasi padaSDM lokal. I.League juga direncanakan akan menyelenggarakan pelatihan khusus untuk meningkatkan kapasitas pelatih lokal agar mereka siap mendampingi tim di level tertinggi.

Dalam kesempatan lain, Asep Saputra menambahkan bahwa evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan aturan ini benar-benar berdampak positif pada dunia sepakbola Indonesia. Jika diperlukan, revisi lebih lanjut dapat dilakukan setelah mendapat masukan dari klub dan pelatih. Dengan langkah proaktif ini, I.League berharap kompetisi Super League 2026/2027 akan lebih berkualitas dan memiliki identitas yang kuat sebagai liga profesional dengan akar budaya sepakbola Indonesia yang在了其根基





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I.League Super League Pelatih Lokal Lisensi AFC Pro Aturan Baru Asep Saputra Staf Teknis Sepakbola Indonesia

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