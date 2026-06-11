Hyundai Motors Indonesia: Empat Kali Nonton Bareng Piala Dunia di Senayan Park

PT Hyundai Motors Indonesia akan menggelar empat kali nonton bareng selama gelaran Piala Dunia di Senayan Park, Jakarta. Hyundai juga mengundang kalangan anak muda untuk menikmati suasana studio dengan tema piala dunia.

JAKARTA, KOMPAS - Selama Piala Dunia , ajang nonton bareng (nobar) menjadi kegiatan yang menarik perhatian penggemar sepak bola. Pertandingan yang diputar dengan layanan immersive diharapkan bisa memanjakan para penggemar bola.

Selama gelaran piala dunia, PT Hyundai Motors Indonesia akan menggelar empat kali nonton bareng yang diharapkan bisa semakin menumbuhkan kecintaan pada olahraga sepak bola di Indonesia. Hyundai menjadi Official Mobility Partner FIFA World Cup 2026.

"Kita akan memainkan salah satu event akbar, yaitu FIFA World Cup yang dini hari nanti sudah mulai ada pertandingan pertama yang dilaksanakan di tiga negara, di Amerika Serikat, di Kanada dan Meksiko dan juga terkait dengan Hyundai sebagai salah satudari FIFA World Cup," ujar General Manager Brand Interactive, PT Hyundai Motors Indonesia Rouli Sijabat, di Hyundai Motorstudio Senayan Park, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Hyundai Motors Indonesia mengundang kalangan anak muda menikmati suasana studio dengan tema piala dunia.

Studio di Jakarta merupakan satu dari tujuh Hyundai Motorstudio di dunia. Selain di Indonesia, Hyundai Motorstudio bisa dijumpai di Korea Selatan, China, dan Rusia. Studio itu diharapkan mampu menarik kalangan anak muda karena hadir dengan layanan immersive studio yang kali ini bertemakan piala dunia. Untuk pertama kalinya, kami merubah salah satu fasilitas kita yang ada di Senayan Park yang namanya Hyundai Motor Studio atau HMS ini dengan ambience FIFA World Cup sesuai dengan standarisasi global dari FIFA.

Sebelumnya, layanan immersive di Hyundai Motor Studio ini ditujukan untuk mengkomunikasikan edukasi terkaitatau keberlanjutan. Studio ini juga dilengkapi diorama berupa robot-robot yang bisa melakukan gerakan dan teknik dalam pertandingan sepak bola yang terbuka untuk dinikmati oleh masyarakat umum. Hyundai juga akan mengajak untuk nonton bareng, kurang lebih sekitar empat kali.

Ada satu nanti di final, satu di semifinal kemudian nanti ada di perempat final dan di babak grup tapi tentunya kita akan pilih pertandingannya yang memang waktunya nyaman untuk kita nonton bareng. Selain di Hyundai Motor Studio Senayan Park, nonton bareng piala dunia juga akan digelar di Hyundai N Brand Experience Center di Kawasan SCBD. Ajang piala dunia bisa memberikan kegembiraan kepada masyarakat terutama di tengah beragam tekanan ekonomi yang sedang dihadapi.

Saya optimistis dengan kita bergerak bersama semoga piala dunia ini gaungnya terasa ramai dan kita juga bisa gembira menikmati FIFA World Cup ini. Bersama Boston Dynamics, Hyundai Motor juga berencana memperkaya pengalaman penggemar sepak bola dengan membawa robot ke ajang Piala Dunia.

Robot Atlas dan Spot akan ditempatkan di venue-venue terpilih untuk memudahkan operasional pertandingan, meningkatkan keterlibatan penggemar sepak bola, serta menjaga keamanan dan efisiensi sepanjang turnamen ini yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada mulai 11 Juni hingga 19 Juli. Salah satu peserta yang turut mengunjungi Hyundai Motor Studio di Senayan Park mengaku kagum dengan kecanggihan teknologi yang dihadirkan oleh Hyundai.

Pengalaman kali ini sangat berkesan dan seru banget karena yang saya tahu Hyundai tak sebatas memproduksi mobil, ternyata juga ikut serta dalam mendukung piala dunia. Sebelumnya, Hyundai Indonesia juga telah mengumumkan pemenang program FIFA World Cup 2026 Test Drive Campaig





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Piala Dunia Nonton Bareng Hyundai Motors Indonesia Senayan Park Immersive Studio FIFA World Cup Robot Atlas Spot

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