Hyun Bin dan Son Ye Jin Capai Rekor Sejarah di Blue Dragon Film Awards

Hyun Bin dan Son Ye Jin tercatat sebagai pasangan suami istri pertama yang menang di kategori utama Blue Dragon Film Awards dalam satu tahun yang sama.

Aktor Hyun Bin dan aktris Son Ye Jin hadir dalam acara pencetakan telapak tangan di CGV Yongsan I-Park Mall, Seoul, Korea Selatan, pada Selasa, 3 November 2026. Kehadiran mereka di ajang #BlueDragonFilmAwards ke-47 ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju malam puncak penghargaan yang dijadwalkan pada 25 November mendatang di KBS Hall, Yeouido.

Pencapaian Bersejarah Pasangan Aktor Korea Selatan

Hyun Bin dan Son Ye Jin mencatatkan pencapaian bersejarah sebagai pasangan suami istri pertama yang memenangkan penghargaan akting utama pada tahun yang sama dalam sejarah Blue Dragon. Kejayaan ini berasal dari ajang tahun lalu, di mana Hyun Bin meraih kategori Aktor Terbaik dan Son Ye Jin memenangkan Aktris Terbaik.

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Pasangan yang menikah pada tahun 2022 dan dikaruniai satu putra tersebut menjadi sorotan utama di antara enam bintang tamu lainnya. Para bintang ini mengenakan busana serba gelap dan netral sembari berpose rapi di depan latar putih untuk mengabadikan momen hand printing tersebut.

Prestasi Pemenang Kategori Utama Sebelumnya

Keberadaan enam bintang ini mewakili seluruh kategori utama yang diperebutkan pada Blue Dragon Film Awards ke-46. Selain Hyun Bin dan Son Ye Jin, kehadiran Lee Sung Min, Park Ji Hyun, Ahn Bo Hyun, dan Kim Do Yeon menandai konsolidasi para pemenang tahun lalu.

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Lee Sung Min membawa pulang penghargaan sebagai Aktor Pendukung Terbaik, sementara Park Ji Hyun dinobatkan sebagai Aktris Pendukung Terbaik. Ahn Bo Hyun dan Kim Do Yeon masing-masing meraih penghargaan untuk kategori Aktor Pendatang Baru Terbaik dan Aktris Pendatang Baru Terbaik.

Detil Pemenang Film Terbaik dan Sutradara

Hyun Bin dinobatkan sebagai Aktor Terbaik berkat penampilannya yang memukau dalam film Harbin. Saat menerima penghargaan, aktor Korea Selatan ini mempersembahkan pialanya kepada para korban yang telah berkorban demi kemerdekaan Korea. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada sutradara Woo Min Ho serta menyapa istri dan anaknya.

Di sisi lain, Son Ye Jin memenangkan Aktris Terbaik untuk perannya dalam film No Other Choice. Ia mengaku tidak menyiapkan pidato sama sekali karena pikirannya kosong di saat itu. Menangkan kategori tersebut di Blue Dragon adalah impian akting pertamanya, dan ia berbagi kebahagiaan tersebut untuk keluarganya.

Dominasi Film Karya Park Chan Wook

Film yang disutradarai oleh Park Chan Wook menjadi pemenang terbesar pada malam penghargaan tahun lalu dengan total tujuh piala dari 12 nominasi. Penghargaan tersebut mencakup kategori prestisius seperti Film Terbaik dan Sutradara Terbaik.

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Park Chan Wook tidak dapat hadir secara fisik karena sedang berada di luar negeri. Pesannya untuk para pemenang dan audiens kemudian dibacakan oleh Lee Sung Min di atas panggung KBS Hall. Selain piala utama, Hyun Bin dan Son Ye Jin juga membawa pulang penghargaan sebagai bintang populer pada malam tersebut.

Acara malam penghargaan sebelumnya berlangsung pada 19 November 2025 di lokasi yang sama dengan rencana acara tahun ini. Han Ji Min dan Lee Je Hoon bertindak sebagai pembawa acara yang memandu jalannya upacara penuh kebanggaan bagi industri perfilman Korea Selatan.