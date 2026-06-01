HYDROPLUS Soccer League Kudus 2025-2026: Putri Surakarta dan Samba Persada Women Sabet Tiket Putaran Nasional

Pekan terakhir HYDROPLUS Soccer League Kudus 2025-2026 acab berlangsung sengit di Supersoccer Arena Rendeng, Jawa Tengah. Kompetisi sepak bola putri yang diselenggarakan oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation dan HYDROPLUS ini berhasil mencatatkan prestasi menarik. Di kategori U-15, Putri Surakarta menjadi runner-up dan bersama Scorpion FC sebagai pemuncak klasemen mengamankan tiket ke putaran nasional. Sementara di U-18, Samba Persada Women dinobatkan sebagai juara setelah mengalahkan Putri Batang dengan perolehan 34 poin total. Liga ini menjadi bagian dari ekosistem pembinaan sepak bola putri dari usia dini melalui MilkLife Soccer Challenge (MLSC) hingga level profesional. Program Director HYDROPLUS Soccer League, Teddy Tjahjono, menegaskan format kompetisi penuh di empat regional ini diharapkan mampu mengakomodir talenta muda untuk menapaki karir berjenjang. Putaran nasional All-Stars juga menjadi ajang pencarian bakat untuk Tim Nasional Indonesia U-16 yang akan berlaga di Srikandi Merdeka Cup Agustus. Wakil Bupati Kudus, Bellinda Birton, serta Plt. Ketua Askab PSSI Kudus, Taufan Hapsoro Putro, mengapresiasi pelaksanaan kompetisi ini di Kudus yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menjadi wadah bagi atlet lokal untuk berkembang.

HYDROPLUS Soccer League Kudus 2025-2026 berakhir dengan penutupan pekan terakhir yang Diselenggarakan di Supersoccer Arena Rendeng, Kudus , Jawa Tengah, pada Minggu (31/5). Kompetisi sepak bola putri yang diinisiasi oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation dan HYDROPLUS ini berhasil mempertemukan tim-tim muda dari berbagai wilayah.

Di kategori U-15, Putri Surakarta berhasil mengamankan tiket ke putaran nasional bersama pemuncak klasemen Scorpion FC setelah menjadi runner-up. Sementara di kategori U-18, Samba Persada Women menyabet gelar juara setelah mengalahkan Putri Batang dan mengumpulkan total 34 poin sepanjang kompetisi. Liga ini menjadi bagian dari komitmen Bakti Olahraga Djarum Foundation untuk memperluas ruang kompetisi bagi pesepak bola putri usia muda melalui pengalaman bertanding yang berkesinambungan.

Kompetisi ini melengkapi jalur pembinaan yang dimulai dari MilkLife Soccer Challenge (MLSC) untuk kelompok usia U-8, U-10, dan U-12, sehingga menciptakan ekosistem sepak bola putri yang terstruktur dari level dini hingga profesional. Program Director HYDROPLUS Soccer League, Teddy Tjahjono, menjelaskan bahwa liga ini dirancang sebagai kompetisi berjenjang di empat regional: Jakarta, Bandung, Kudus, dan Surabaya.

Juara dan runner-up dari masing-masing regional akan berkembang ke putaran nasional HYDROPLUS Soccer League All-Stars dengan format full liga double round robin yang melibatkan 8 tim. Tak hanya Bourgoin, putaran nasional All-Stars juga berfungsi sebagai ajang pencarian bakat untuk Tim Nasional Indonesia U-16. Para peserta terbaik akan dipilih untuk memperkuat timnas yang akan bertanding di Srikandi Merdeka Cup bulan Agustus di Supersoccer Arena Kudus.

Wakil Bupati Kudus, Bellinda Birton, yang hadir secara langsung, mengapresiasi event ini karena memberikan dampak positif bagi masyarakat Kudus, termasuk pergerakan UMKM dan akomodasi. Ia berharap kompetisi ini terus mencetak atlet berkualitas yang akan membanggakan kabupaten, mengikuti jejak dua atlet Kudus yang telah di imnas di Perancis. Plt. Ketua Askab PSSI Kudus, Taufan Hapsoro Putro, pun mengungkapkan rasa bangga Kudus bisa成为 salah satu dari empat regional penyelenggara liga putri seperti ini.

Ia berharap atlet asal Kudus dapat terus berkembang hingga level profesional melalui jalur pembinaan yang berkelanjutan yang dimulai dari MLSC hingga HYDROPLUS Soccer League





