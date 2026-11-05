Hutan HCV Pasaman Barat: Habitat Lutung dan Monyet di Tengah Perkebunan Sawit

Kawasan High Conservation Value di Desa Lingkuang Aua Hilia, Pasaman Barat, menjadi sanctuary bagi lutung kelabu dan monyet ekor panjang di tengah ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Sebuah perjalanan ke kawasan hutan lindung yang tersisa di Sumatera Barat mengungkap kontras tajam antara keindahan alam liar dan tekanan industri perkebunan. Pada siang hari Rabu (14/10/2026), suasana di Desa Lingkuang Aua Hilia, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, terasa sangat berbeda dari biasanya. Jalan setapak yang menghubungkan kebun sawit tiba-tiba menghilang, digantikan oleh pepohonan besar yang rindang. Udara yang seharusnya panas terbakar matahari justru terasa sejuk dan lembab karena naungan dedaunan serta kelembapan lumpur rawa yang menyelimuti area tersebut.

Karakteristik Ekologis Kawasan Gambut Tipis

Kawasan ini terletak sekitar 205 kilometer dari Kota Padang, atau memerlukan perjalanan darat selama lima jam untuk dicapai. Akses menuju lokasi harus melewati jalan-jalan perkebunan kelapa sawit yang mengelilingi area inti hutan. Meskipun berada di tengah zona pertanian, hutan ini mempertahankan karakteristik ekologisnya sebagai kawasan gambut tipis. Gambut berfungsi seperti spons yang menyimpan air, namun pada kemarau panjang kali ini, rawa dalam berubah menjadi lumpur yang lembab dengan ketebalan mencapai 30 hingga 40 sentimeter.

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Di atas permukaan lumpur tersebut, akar-akar pohon pulai rawa mencuat ke segala arah, menciptakan medan yang kompleks bagi makhluk hidup yang menghuninya. Kesunyian yang luas di antara dahan-dahan rapat hanya pecah oleh suara cekikikan lutung perak atau lutung kelabu. Setelah menunggu selama 20 menit, seekor lutung betina dengan jambul keperakan terlihat menggendong anaknya yang berbulu kuning keemasan. Keduanya melesat cepat saat menyadari kehadiran pengamat, diikuti oleh sekelompok lutung kelabu lainnya yang melompat lincah dari satu dahan ke dahan lain.

Spesies Terancam Punah di Area 54 Hektar

Hutan ini memiliki status High Conservation Value (HCV) yang menandakan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati. Kawasan seluas 54,64 hektar, atau setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola, menjadi rumah bagi setidaknya 249 jenis flora dan fauna. Komposisi spesies tersebut terdiri dari 137 jenis fauna dan 112 jenis flora, baik yang dilindungi maupun tidak. Keberadaan satwa-satwa langka ini menjadikan area ini sebagai titik kritis dalam upaya pelestarian alam di Sumatera Barat.

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Diantara fauna yang menghuni wilayah ini, lutung (Trachypithecus cristatus) masuk dalam kategori rentan punah menurut daftar merah Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN). Selain itu, kawasan ini juga merupakan habitat bagi burung bangau cangak merah yang sering terlihat mengepakkan sayapnya di ujung pohon cempedak air. Spesies lain yang terancam punah adalah monyet ekor panjang, meskipun daya jelajah mereka yang luas membuat pemantauan populasi menjadi tantangan tersendiri bagi para peneliti.

Pemantauan Intensif oleh Tim Wilmar Regional

Di tengah ancaman perburuan liar yang dapat terjadi kapan saja, pengawasan ketat dilakukan melalui pemantauan rutin dan program sosialisasi. Ityasman, Koordinator HCV Wilmar Regional Sumatera Barat, bersama anggota staf Kurniawan Satriawan Putra, secara aktif berpatroli keliling area HCV. Mereka membawa peralatan lengkap termasuk alat ukur, GPS, kamera, dan binokular untuk mendokumentasikan kondisi ekosistem. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa integritas hutan tetap terjaga dari gangguan eksternal.

Selama patroli, tim melakukan identifikasi flora dan fauna sambil mengukur perkembangan tanaman. Putra mencatat lebar atau lingkar batang pohon, serta tinggi tanaman pendek, lalu memasukkan data ke dalam sistem pemantauan digital. Siang itu, ia mengukur pohon cempedak air yang diperkirakan berusia lebih dari 30 tahun sebelum memotretnya dengan telepon pintar. Semakin jauh masuk ke dalam hutan, medan semakin sulit dilalui akibat tebalnya lumpur yang menutupi jalur.

Interaksi Warga Lokal dengan Sumber Daya Alami

Warga setempat masih memanfaatkan sebagian area hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Selama patroli, tim bertemu Kasman (57) dan seorang warga lainnya dari Tanjung Pangkal, sebuah dusun di Desa Lingkuang Aua Hilia. Mereka sedang mengambil daun kelakai, atau sayur paku limbeh, yang tumbuh liar di kanal-kanal sekitar hutan. Kasman menjelaskan bahwa ia biasa mampir ke sini setelah berkebun untuk mengambil sayuran yang dimasak dengan bumbu kuning dan santan.

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Menurut Kasman, sayur paku limbeh merupakan pangan lokal khas daerah Sumatera dan Kalimantan. Kehadiran warga di dalam kawasan HCV menunjukkan adanya interaksi langsung antara masyarakat dan sumber daya alam. Hal ini menekankan perlunya keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan hak ekonomi warga lokal. Ityasman menegaskan bahwa keberadaan populasi lutung perak sangat penting karena peran mereka dalam menyebarkan biji-bijian buah-buahan, yang membantu menjaga tutupan hutan tetap rapat dan sehat.