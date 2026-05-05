Hutama Karya Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Mamuju dengan Kerahkan 750 Pekerja Lewat Udara

PT Hutama Karya (Persero) mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Mamuju di Sulawesi Barat dengan mengerahkan 750 pekerja melalui jalur udara untuk mendukung proyek strategis nasional ini. Pembangunan terpadu ini mencakup berbagai fasilitas dan mengutamakan kualitas konstruksi serta ketahanan terhadap gempa bumi.

PT Hutama Karya (Persero) terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Mamuju yang berlokasi di Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat . Percepatan ini dilakukan dengan mengerahkan sebanyak 750 pekerja yang dimobilisasi melalui jalur udara.

Langkah ini diambil untuk mendukung penyelesaian proyek strategis nasional ini secara optimal. Sekolah Rakyat Mamuju ini dibangun secara terpadu di atas lahan seluas 8,2 hektar dengan total luas bangunan mencapai 41.000 meter persegi. Hamdani, Pelaksana Tugas (Plt) Executive Vice President (EVP) Sekretaris PT Hutama Karya (Persero), menjelaskan bahwa mobilisasi tenaga kerja melalui charter pesawat sangat penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup di lapangan selama pelaksanaan proyek.

Proyek ini merupakan bagian dari penugasan strategis nasional yang sedang dikerjakan oleh Hutama Karya secara bersamaan di empat provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Untuk mengatasi tantangan aksesibilitas darat yang terbatas menuju lokasi proyek di kawasan pesisir Mamuju, Hutama Karya menerapkan strategi percepatan berlapis. Distribusi material berat dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal dan tongkang yang berlabuh langsung di dermaga.

Selain itu, pasokan beton readymix disuplai dari batching plant dan batching plong yang berlokasi di sekitar proyek untuk memastikan kualitas dan mempercepat proses distribusi material. Strategi ini dirancang untuk menjaga kelancaran proyek dan meminimalkan potensi keterlambatan akibat kendala logistik. Pembangunan Sekolah Rakyat Mamuju ini tidak hanya berfokus pada kecepatan, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan bangunan. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah menegaskan bahwa kualitas konstruksi merupakan prioritas utama dalam pembangunan Sekolah Rakyat ini.

Beliau menekankan pentingnya penggunaan material dan struktur bangunan yang berkualitas tinggi agar bangunan sekolah dapat bertahan dan dimanfaatkan minimal selama 20 tahun. Fasilitas yang dibangun meliputi asrama putra dan putri, rumah susun guru, laboratorium, perpustakaan, gedung serbaguna, masjid, kantin, lapangan olahraga, serta area lanskap yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, bangunan ini juga menerapkan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) untuk meningkatkan ketahanan terhadap gempa bumi, mengingat Sulawesi Barat merupakan wilayah yang rawan gempa.

Pembangunan Sekolah Rakyat Mamuju ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.





