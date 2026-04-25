Hutama Karya Percepat Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Dorong Ekonomi Pulau Sumatera

PT Hutama Karya terus mengejar target penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang lebih dari 2.800 kilometer, yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Hingga 2024, 110 km jalan tol telah dibangun, memangkas waktu tempuh dan menciptakan jutaan lapangan kerja.

PT Hutama Karya (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan dan pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera ( JTTS ), sebuah proyek infrastruktur strategis nasional yang membentang dari Lampung hingga Aceh dengan total panjang lebih dari 2.800 kilometer.

Proyek ambisius ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarprovinsi di Pulau Sumatera, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Penugasan pembangunan JTTS diberikan kepada Hutama Karya sejak tahun 2014 melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014, menandakan kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan dan pengalaman perusahaan dalam menangani proyek-proyek infrastruktur berskala besar.

Hingga tahun 2024, Hutama Karya telah berhasil menyelesaikan pembangunan sepanjang 110 kilometer jalan tol, yang secara signifikan telah meningkatkan konektivitas sejumlah ruas jalan nasional yang sebelumnya terputus. Hal ini berdampak positif pada kelancaran distribusi barang dan jasa, serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan-kawasan yang dilalui oleh jalan tol tersebut. Lebih dari sekadar infrastruktur transportasi, JTTS dipandang sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan JTTS tidak hanya diukur dari aspek fisik jalan tol yang telah selesai dibangun, tetapi juga dari dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Sebagai contoh, ruas jalan tol Bakauheni, Lampung – Palembang telah berhasil memangkas waktu tempuh perjalanan secara signifikan, dari sebelumnya sekitar 10 jam menjadi hanya sekitar 4 jam. Pemangkasan waktu tempuh ini tidak hanya menguntungkan para pelaku logistik dan transportasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat umum yang sering melakukan perjalanan antara kedua provinsi tersebut.

Selain itu, pembangunan jalan tol juga telah mendorong pengembangan ekonomi di sekitar wilayah yang dilalui, termasuk pertumbuhan pasar tradisional, pembangunan perumahan, dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan seperti sekolah. Dampak ekonomi yang lebih luas dari pembangunan JTTS juga sangat signifikan. Proyek ini telah mampu menyerap tenaga kerja sekitar 3,9 juta pekerja, baik dalam tahap konstruksi maupun operasional. Selain itu, pembangunan JTTS juga telah berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Pulau Sumatera sebesar Rp 124 triliun.

Angka ini menunjukkan bahwa JTTS tidak hanya merupakan proyek infrastruktur, tetapi juga merupakan mesin pertumbuhan ekonomi yang kuat bagi Pulau Sumatera. Hutama Karya menyadari pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan program *green construction* dalam seluruh proses pembangunan JTTS, guna memastikan bahwa pembangunan jalan tol tidak mengganggu kawasan konservasi alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Komitmen Hutama Karya terhadap pembangunan berkelanjutan juga tercermin dalam respons cepat perusahaan terhadap berbagai bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera. Ketika terjadi bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Hutama Karya tidak hanya fokus pada percepatan pembangunan jalan tol, tetapi juga turut serta dalam upaya membantu para korban bencana. Perusahaan membangun 640 unit hunian sementara untuk menampung para korban banjir, serta memberikan bantuan logistik dan dukungan lainnya.

Tindakan ini menunjukkan bahwa Hutama Karya tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan. Ke depan, Hutama Karya akan terus berupaya untuk mempercepat pembangunan JTTS dan meningkatkan kualitas infrastruktur di Pulau Sumatera. Perusahaan berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh ruas jalan tol sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa pembangunan JTTS memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

