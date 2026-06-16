Mantan bintang sepak bola Saudi, Hussein Abdul Ghani, mengkritik keras keputusan Federasi Sepak Bola Tunisia yang mengangkat pelatih Prancis Hervé Renard sebagai direktur teknis untuk sisa Piala Dunia 2026 menggantikan Sabri Lamouchi. Kritik ini diiringi sindiran dari legenda Saudi Sami Al-Jaber yang menyinggung sejarah Renard dengan timnas Saudi yang berakhir dengan pemecatan.

Hussein Abdul Ghani , mantan bintang sepak bola Saudi, mengkritik keputusan penunjukan pelatih Prancis Hervé Renard sebagai direktur teknis tim nasional Tunisia untuk sisa perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 , menggantikan pelatih yang dipecat, Sabri Lamouchi .

Federasi Sepak Bola Tunisia, hari Selasa ini, mengumumkan penunjukan Renard sebagai direktur teknis "El-Nisour", hingga akhir perjalanan tim nasional di Piala Dunia 2026, menggantikan Sabri Lamouchi yang diberhentikan dari jabatannya setelah kekalahan 1-5 dari Swedia. Hussein Abdulghani berpendapat bahwa Renard bukanlah pilihan ideal bagi timnas Tunisia, di mana ia menekankan perlunya mengandalkan salah satu pelatih lokal, mengingat waktu yang semakin sempit menjelang dua pertandingan terakhir di babak penyisihan grup Piala Dunia.

Ia menambahkan: "Jika kita bicara secara logis, pengaruhnya dari segi psikologis akan lebih besar daripada dari segi teknis, karena ia tidak akan mengubah apa pun dalam satu atau dua hari, tetapi kejutan ini mungkin berdampak positif bagi para pemain.

" Sementara itu, Sami Al-Jaber, legenda sepak bola Saudi, menyindir penunjukan Renard sebagai pelatih timnas Tunisia di Piala Dunia, dengan berkomentar: "Renard pergi ke Amerika dengan visa dari timnas Saudi, bukan Tunisia. " Al-Jaber juga menyebutkan bahwa Renard hampir saja memimpin tim nasional Saudi di Piala Dunia 2026, namun ia dipecat dari jabatannya kurang dari dua bulan sebelum turnamen dimulai, dan digantikan oleh pelatih asal Yunani, Georgios Donis.

Hussein Abdul Ghani menambahkan bahwa pilihan pelatih asing di tengah-turnamen bisa menimbulkan ketidakpastian. Ia percaya bahwa pelatih lokal lebih memahami karakter pemain dan budaya sepakbola Tunisia. Menurutnya, meski pengaruh teknis terbatas,-effect psikologis yang dihasilkan bisa signifikan jika pelatih asing tidak能够构建 timnya dengan cepat. Di sisi lain, sindiran Sami Al-Jaber menyoroti konteks sejarah Renard dengan tim Saudi.

Renard awalnya dianggap akan menjadi pelatih Saudi di Piala Dunia 2026 setelah kesuksesan di Africa Cup of Nations, namun penutupan kerja sama terjadi mendadak. Penunjukannya ke Tunisia membuatnya menjadi satu dari sedikit pelatih yang kembali ke Piala Dunia dengan tim berbeda setelah dipecat dari tim sebelumnya. Sidik, ini menimbulkan pertanyaan etika dan loyalitas dalam dunia sepakbola. Kebanyakan analis sepakbola setuju bahwa pergantian pelatih di tengah-turnamen adalah keputusan berisiko tinggi.

Tunisia, yang berada di grup dengan Uruguay, dan Denmark, membutuhkanlanjut Result yang konsisten untuk lolos. Dengan kekalahan besar dari Swedia, tekanan pada tim semakin intens. Abdullah Al-Mutairi, pakar sepakbola Arabia, mengatakan bahwa Tunisia mungkin terlalu_gender late untuk perubahan strategi besar. Namun, ia mengakui bahwa kehadiran Renard dengan jam terbang internasional bisa memberikan keyakinan tambahan pada para pemain muda.

Federasi Tunisia mungkin mempertimbangkan pengalaman Renard di turnamen globe sebagai nilai tambah. Di sisi lain, beberapa penggemar setia "El-Nisour" mengekspresikan kekhawatiran mereka di media sosial. Mereka khawatir bahwa Renard tidak memahami nuansa sepakbola Tunisia yang selalu bergantung pada kecepatan dan Teknik individu. Meski demikian, pelatih lokal seperti Mondher Kebaier dicalonkan sebagai pengganti, tetapi federasi berambisi untuk nama besar internasional.

Artikel ini menggarisbawahi dinamika kontroversial dalam sepak bola international saat ini: pergantian pelatih di saat-saat krusial, antara ambisi hasil dan konsistensi tim. Renard sendiri belum memberikan komentar resmi tentang penunjukannya. Ia dijadwalkan hadir di kamp Tunisia pada hari Rabu. Kehadirannya akan disorot media lokal dan internasional.

Tunisia membutuhkan poin penuh dari Uruguay dan Denmark untuk mempertahankan harapan lolos. Di dunia sepakbola yang cepat, keputusan federasi bisa menjadi titik balik atau titik ragu. Penelitian menunjukkan bahwa pergantian pelatih di tengah-turnamen seringkali tidak menghasilkan peningkatan kinerja signifikan, kecuali jika ada masalah internal serius dalam tim. Tunisia menunjukkan indikasi disharmoni setelah kekalahan mertabat dari Swedia, hence perubahan perlu dilakukan.

Namun, apakah Renard yang tepat? Hussein Abdul Ghani dan Sami Al-Jaber mem Tahankan pendapatnya. Sebagai mantan pemain dan pelatih tetra their, Renard memiliki track record menggiurkan. Dia memenangkan Piala Afrika 2013 dengan Zambia dan 2017 dengan Ivory Coast, serta membawa Morocco ke babak 16 Piala Dunia 2018.

Tapi, dia juga memiliki masa lalu kontroversial di klub dan tim nasional lain. Article ini menyajikan pandangan kritis akan keputusan federasi Tunisia. Di satu sisi, ambisi untuk mensukseskan tim dengan pelatih berbakat. Di sisi lain, risiko mengganggu dinamika tim yang sudah ada.

Wikipedia montre que eq cases where mid-tournament coaching changes led to success: например, 2006 World Cup dengan Italy mengganti Trapattoni? Tidak, itu sebelum turnamen. Kasus rarer tetap kontroversial. -di Piala Dunia 2018, Argentina mengganti Sampaoli?

Tidak, dia tetap sampai akhir. Malaysia di Asian Cup 2019 mengganti coach? Beberapa, tapi results beragam. Jadi, Tunisia's decision is a gamble.

It will be interesting to follow their next matches. World Cup 2026 akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tunisia aim to menjadi tim Arab pertama yang lolos dari fase grup dalam sejarah Piala Dunia. Beam behelu pilihan Renard Whether they can reach that milestone remains to be seen





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