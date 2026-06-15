Hundred Hoo Haa Cup 2026 Resmi Ditutup, Brice Leverdez dan Flandy Limpele Juara Combined Age Ganda Putra 90

Turnamen bulu tangkis Hundred Hoo Haa Cup 2026 ditutup setelah tiga hari di ICE BSD City. Brice Leverdez bersama Flandy Limpele menjuarai kategori Combined Age Ganda Putra 90. Kompetisi menghadirkan 647 pertandingan dari 14 negara dengan berbagai kategori usia. Marleve Mainaky menyebut ini perayaan semangat olahraga lintas usia. Brice Leverdez berbagi rasa bangga dan kenangan indah dalam comeback ke turnamen senior.

Hundred Hoo Haa Cup 2026 resmi ditutup setelah tiga hari pelaksanaan turnamen bulu tangkis internasional yang mempertemukan ribuan peserta dari 14 negara di ICE BSD City, Tangerang Selatan.

Penutupan ini menandai berakhirnya rangkaian kompetisi yang berlangsung di 25 lapangan secara simultan dan menghadirkan 647 pertandingan lintas kategori usia. Mulai dari 35+ hingga 70+, termasuk kategori khusus seperti 3 on 3, Combined age, VVIP, dan Open Max 35. Kompetisi berlangsung selama tiga hari sejak Jumat (12/6/2026) hingga Minggu (14/6/2026). Marleve Mainaky, selaku tokoh panitia, menyatakan dalam keterangan tertulis bahwa antusiasme pemain lintas negara dan kualitas pertandingan yang tinggi membuktikan posisi penting turnamen ini dalam komunitas bulu tangkis internasional.

Menurutnya, ini bukan hanya kompetisi, tetapi perayaan semangat olahraga lintas usia. Salah satu sosok yang paling banyak dibicarakan sepanjang turnamen adalah Brice Leverdez asal Perancis. Mantan pemain top 20 dunia BWF sekaligus tiga kali Olympian (2012, 2016, 2020) itu menangkan kategori Tunggal Putra Profesional 35 dan Ganda Putra Combined Age 90 berpasangan dengan Flandy Limpele (Indonesia). Brice Leverdez menikmati atmosfer kompetisi dan menekankan bahwa yang paling berarti adalah bisa kembali bermain dan merasakan sensasi seperti saat masih aktif.

Ia mengatakan bahwa bertanding melawan teman-teman dan bertemu banyak sahabat yang juga kembali ke turnamen ini membawa kembali banyak kenangan. Saya bisa merasakan kembali sensasi seperti saat masih aktif bermain dulu, seolah tubuh saya masih memiliki percikan semangat itu, dan itu benar-benar membuat saya merinding, imbuhnya. Di sisi lain, kategori Open Max 35 menjadi kejutan tersendiri karena antusiasme pemain muda mendampingi para senior menciptakan energi yang tak banyak ditemukan di turnamen sejenis.

Hasil akhir utama antara lain: Tunggal Putri Profesional 35 dimenangkan oleh Fitria Firdaus (Indonesia), Ganda Putri Profesional 40+ oleh Hello Hilsye Paokie dan Zelin Resiana (Indonesia), Combined Age Ganda Putra 110 oleh Bambang Supriyanto/Eko Hamiseno (Indonesia), serta 3 on 3 150 oleh Eko Hamiseno/Hendro Hendro/Marlev Mainaky (Indonesia)





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