Hull City Berhasil Promosi ke Premier League, Setelah Menang di Babak Play-off Promosi

Hull City berhasil promosi ke Premier League 2026-2027 usai menang di babak play-off promosi melawan Middlesbrough. Kejutan terjadi pada masa tambahan waktu babak kedua dari Hull City, saat penyerang asal Jepang Yu Hirakawa melepaskan umpan silang ke arah kotak penalti Middlesbrough.

Para pemain Hull merayakan kemenangan dalam pertandingan sepak bola final play-off promosi Championship antara Hull City vs Middlesbrough di Stadion Wembley di London pada 23 Mei 2026.

Hull memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Sempat buntu sepanjang waktu normal, kejutan terjadi pada masa tambahan waktu babak kedua dari Hull City. Bermula dari akselerasi Yu Hirakawa dari sisi kanan pertahanan The Boro, penyerang asal Jepang itu berhasil melepaskan umpan silang ke arah kotak penalti Middlesbrough. Bola berhasil ditepis oleh Solomon Brynn namun tanpa sengaja mengarah ke Oliver McBurnie yang akhirnya berhasil menyontek bola ke gawang pada menit ke-90+5.

Gol tersebut menjadi penentu pada laga ini sekaligus memastikan Hull City menyusul Coventry City dan Ipswich Town yang terlebih dahulu lolos kePencapaian ini mengulangi apa yang mereka lakukan satu dekade lalu saat tampil di Premier League 2016-2017 meski harus terdegradasi pada musim berikutnya. Middlesbrough mengambil inisiatif serangan pada awal babak pertama namun belum ada peluang yang mampu berakhir dengan gol. Southampton Didiskualifikasi dari Play-off Promosi Imbas Skandal Mata-mataBabak kedua cukup banyak peluang tercipta bagi kedua tim.

Hull City nyaris mencetak gol melalui Mohamed Belloumi dari luar kotak penalti namun masih bisa ditepis oleh Sol Brynn. Middlesbrough membalas melalui tandukan dari Luke Ayling namun masih melebar ke sisi kiri gawang Ivor Pandur.

